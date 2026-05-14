Mulino reacciona a posible renuncia de Etelvina de Bonagas en la UNACHI

El presidente José Raúl Mulino reaccionó este jueves a los rumores sobre la supuesta renuncia de Etelvina de Bonagas como rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí y señaló que corresponde al Ministerio de Educación informar oficialmente al país.

Durante declaraciones a medios, Mulino afirmó que hasta el momento solo conoce la información que ha circulado públicamente sobre la situación en la universidad.

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“He leído lo que usted ha leído de que la rectora renunció, y esperemos qué dice la ministra de Educación, ella es la que tiene que anunciar esto al país”, expresó el mandatario. “He leído lo que usted ha leído de que la rectora renunció, y esperemos qué dice la ministra de Educación, ella es la que tiene que anunciar esto al país”, expresó el mandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054919972678184981?s=20&partner=&hide_thread=false Sobre la @UNACHIpanama "he leído lo que usted ha leído de que la rectora renunció, y esperemos qué dice la ministra de Educación, ella es la que tiene que anunciar esto al país", @JoseRaulMulino, presidente de Panamá. pic.twitter.com/BMsCP62rRF — Telemetro Reporta (@TReporta) May 14, 2026

Sobre renuncia em la UNACHI ministra Molinar dice no corresponderle

Las declaraciones surgen luego de que la ministra de Educación, Lucy Molinar, señalara previamente que no le corresponde a ella explicar la situación relacionada con la rectora de la UNACHI.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2054906792912495025?s=20&partner=&hide_thread=false Lucy Molinar sobre crisis en la UNACHI: "Ya es insostenible"https://t.co/Fq23h1CiTW — Telemetro (@Telemetro) May 14, 2026

En otro tema, Mulino también se refirió a posibles cambios dentro de su administración y aseguró sentirse cómodo con el equipo de trabajo que conformó desde el inicio de su gobierno.

“Aquí se evalúa todos los días, y no por llegar al segundo año de gobierno tiene que existir cambio en el Gabinete. Estoy cómodo por el equipo que conformé”, manifestó. “Aquí se evalúa todos los días, y no por llegar al segundo año de gobierno tiene que existir cambio en el Gabinete. Estoy cómodo por el equipo que conformé”, manifestó.

La situación en la UNACHI ha generado atención pública durante los últimos días debido a las versiones sobre cambios administrativos y cuestionamientos dentro de la institución académica.