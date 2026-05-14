Shakira, Madonna y BTS encabezarán el primer show de medio tiempo de una final del Mundial

La cantante colombiana Shakira confirmó a través de su cuenta en X que encabezará junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 19 de julio de 2026 en el llamado “New York New Jersey Stadium”, sede de la final del torneo mundialista.

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La FIFA detalló que el espectáculo será producido junto a la organización Global Citizen y contará con la curaduría musical de Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay.

Shakira, Madonna y BTS protagonizarán el primer show de medio tiempo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ShakiraMedia/status/2054777671981371677?s=20&partner=&hide_thread=false Latin Queen Shakira & Queen of Pop Madonna will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show along with BTS.



The Closing Ceremony will take place at the New York New Jersey Stadium on July 19th! pic.twitter.com/xmqO6KgDEr — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) May 14, 2026

El evento marcará un precedente para las finales de la Copa Mundial, al incorporar por primera vez un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl de la NFL.

Además del espectáculo musical, la FIFA indicó que la iniciativa apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, un programa que busca recaudar fondos para ampliar el acceso a educación y fútbol para niños alrededor del mundo.

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La noticia generó gran reacción en redes sociales debido a la combinación de artistas de talla mundial que unirán pop latino, música estadounidense y K-pop en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Shakira también interpretará “Dai Dai”, la nueva canción oficial del Mundial 2026, luego de haber marcado historia con “Waka Waka” en Sudáfrica 2010.