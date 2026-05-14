Presidente Mulino explica aumento de la planilla estatal y niega "botellas"

Durante su conferencia de prensa de este jueves 14 de mayo, el presidente José Raúl Mulino desestimó la existencia de una “planilla cooperativa” dentro de su administración, asegurando que su gobierno no auspicia el nombramiento de personal sin funciones específicas (conocidos como “botellas”).

El mandatario explicó que el incremento registrado recientemente en la planilla estatal no responde a favores políticos, sino a la necesidad de garantizar servicios públicos esenciales. Según Mulino, la apertura de nuevas obras de infraestructura en los sectores de salud, educación y seguridad ha demandado la contratación de personal técnico y operativo.

“Estamos construyendo una enorme cantidad de escuelas, recobrando e inaugurando hospitales; el clamor ciudadano de mayor cantidad de seguridad (...) entiéndase más policías en la calle. Esos datos incrementan la planilla porque al final el camino todos son funcionarios públicos. Lo que mi gobierno no está haciendo es un plan de urgencia ni auspiciando el nombramiento de ‘botellas’ en ninguna entidad. Así que va a seguir aumentando (la planilla) en la medida en que el país vaya creciendo y las necesidades vayan creciendo también con las inversiones que estamos terminando e inaugurar”, subrayó.

La viceministra de la Presidencia, Virna Luque, respaldó estas declaraciones citando el último informe de la Contraloría General de la República. Luque detalló que el aumento se concentra en instituciones clave:

Ministerio de Educación (MEDUCA): La planilla aumentó tras la entrega y remodelación de más de 53 centros educativos y la puesta en funcionamiento de 1,500 comedores escolares, lo que requiere personal administrativo y de cocina.

Ministerio de Seguridad (Minseg): Se han incorporado más de 1,500 nuevas unidades policiales recién graduadas, destinadas a fortalecer la vigilancia y seguridad ciudadana a nivel nacional.

“El país es testigo de la cantidad de hospitales, centros de salud, Minsa-Capsi que se han abierto y que estaban abandonados. Esto requiere personal, no solamente técnico, también administrativo. Esos son los puntos donde más ha subido la planilla. Pero también estamos revisando la planilla de todas las instituciones para seguir el mandato de disminuirla en aquellas instituciones donde no es necesario tener esa inflada cantidad de personal que había antes (en otras administraciones)”, acotó.