Bocas del Toro Nacionales -  7 de mayo de 2026 - 11:07

MOP anuncia cierre temporal de vía en Changuinola por trabajos de reparación y señalización

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó sobre cierres temporales en una importante intersección de Changuinola debido a labores de reparación vial.

MOP realiza trabajos de señalización y reparación vial.

MOP realiza trabajos de señalización y reparación vial.

@MOPPma
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los residentes del distrito de Changuinola que se estarán realizando trabajos de señalización y reparación vial en una intersección de la red vial, por lo que será necesario efectuar el cierre temporal de la vía.

Las labores se desarrollarán desde este jueves 7 hasta el viernes 8 de mayo de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar de los trabajos

  • Avenida Omar Torrijos
  • Distrito de Changuinola
  • Provincia de Bocas del Toro

MOP recomienda tomar precauciones

El MOP indicó que el área contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial para orientar a los conductores y garantizar la circulación segura en las zonas cercanas.

Recomendaciones a los conductores

  • Tomar rutas alternas
  • Respetar las señales de tránsito
  • Seguir las indicaciones del personal autorizado

La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y ofreció disculpas por los inconvenientes que estos trabajos puedan ocasionar mientras avanzan las mejoras en la red vial del sector.

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