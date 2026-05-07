MOP anuncia cierre temporal de vía en Changuinola por trabajos de reparación y señalización

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó a los residentes del distrito de Changuinola que se estarán realizando trabajos de señalización y reparación vial en una intersección de la red vial, por lo que será necesario efectuar el cierre temporal de la vía.

Las labores se desarrollarán desde este jueves 7 hasta el viernes 8 de mayo de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar de los trabajos

Avenida Omar Torrijos

Distrito de Changuinola

Provincia de Bocas del Toro

MOP recomienda tomar precauciones

El MOP indicó que el área contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial para orientar a los conductores y garantizar la circulación segura en las zonas cercanas.

Recomendaciones a los conductores

Tomar rutas alternas

Respetar las señales de tránsito

Seguir las indicaciones del personal autorizado

La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y ofreció disculpas por los inconvenientes que estos trabajos puedan ocasionar mientras avanzan las mejoras en la red vial del sector.