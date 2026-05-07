MOP anuncia cierre temporal de vía en Changuinola por trabajos de reparación y señalización

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los residentes del distrito de Changuinola que se estarán realizando trabajos de señalización y reparación vial en una intersección de la red vial, por lo que será necesario efectuar el cierre temporal de la vía.
Las labores se desarrollarán desde este jueves 7 hasta el viernes 8 de mayo de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar de los trabajos
- Avenida Omar Torrijos
- Distrito de Changuinola
- Provincia de Bocas del Toro
MOP recomienda tomar precauciones
El MOP indicó que el área contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial para orientar a los conductores y garantizar la circulación segura en las zonas cercanas.
Recomendaciones a los conductores
- Tomar rutas alternas
- Respetar las señales de tránsito
- Seguir las indicaciones del personal autorizado
La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y ofreció disculpas por los inconvenientes que estos trabajos puedan ocasionar mientras avanzan las mejoras en la red vial del sector.