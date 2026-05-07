Escuela para Padres 2026: MEDUCA responde dudas frecuentes de acudientes

El Ministerio de Educación (MEDUCA) iniciará la próxima semana los talleres de la Escuela para Padres correspondientes al primer trimestre, los cuales se desarrollarán en las 16 regiones educativas del país.
Preguntas frecuentes de la Escuela para Padres 2026
¿Qué sucede si usted es acudiente de varios hijos?
- El taller tiene el mismo tema a nivel nacional. El padre de familia puede asistir a uno solo en el centro educativo que prefiera.
¿Las escuelas particulares también pueden participar?
- Todos los centros educativos pueden participar.
¿Cómo el padre de familia puede justificar la asistencia al taller?
- El padre de familia puede presentar la constancia de asistencia que se le entregará en el plantel el día del taller.
¿Cuáles serán los horarios y las modalidades de los talleres?
- Casa centro educativo enviará la convocatoria. Las modalidades serán de manera presencial.
Si el acudiente principal no puede asistir al taller, ¿Puede autorizarse a otra persona?
- El MEDUCA enfatiza que puede asistir el segundo acudiente registrado. Si este no puede participar, se debe autorizar a un familiar cercano. En ambos casos se presentará una nota de autorización y copia de la cédula del acudiente principal.
Calendario de la Escuela para Padres 2026
Martes 12 de mayo:
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Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito.
Miércoles 13 de mayo:
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Coclé, Herrera, Los Santos, Colón y Darién.
Viernes 15 de mayo:
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Chiriquí, Veraguas y las comarcas Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala.
Horarios y duración
Todos los talleres tendrán una duración de dos horas y se impartirán en dos jornadas:
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Turno matutino: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Turno vespertino: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.