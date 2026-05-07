Panamá Nacionales -  7 de mayo de 2026 - 10:56

Escuela para Padres 2026: MEDUCA responde dudas frecuentes de acudientes

Todos los talleres de la Escuela para Padres tendrán una duración de dos horas y se impartirán en dos jornadas.

Escuela para Padres 2026: fechas y modlaidades. 

Escuela para Padres 2026: fechas y modlaidades. 

MEDUCA - IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) iniciará la próxima semana los talleres de la Escuela para Padres correspondientes al primer trimestre, los cuales se desarrollarán en las 16 regiones educativas del país.

Preguntas frecuentes de la Escuela para Padres 2026

¿Qué sucede si usted es acudiente de varios hijos?

  • El taller tiene el mismo tema a nivel nacional. El padre de familia puede asistir a uno solo en el centro educativo que prefiera.

¿Las escuelas particulares también pueden participar?

  • Todos los centros educativos pueden participar.

¿Cómo el padre de familia puede justificar la asistencia al taller?

  • El padre de familia puede presentar la constancia de asistencia que se le entregará en el plantel el día del taller.

¿Cuáles serán los horarios y las modalidades de los talleres?

  • Casa centro educativo enviará la convocatoria. Las modalidades serán de manera presencial.

Si el acudiente principal no puede asistir al taller, ¿Puede autorizarse a otra persona?

  • El MEDUCA enfatiza que puede asistir el segundo acudiente registrado. Si este no puede participar, se debe autorizar a un familiar cercano. En ambos casos se presentará una nota de autorización y copia de la cédula del acudiente principal.
Embed - Ministerio de Educacion on Instagram: "Cuando un hijo triunfa, es porque hubo un hogar que sostuvo y una escuela que guió. Escuela para Padres 2026 es el punto de encuentro donde se brindan herramientas para acompañar y orientar con propósito. Del 12 al 15 de mayo, en las 16 regiones educativas del país, acompañamos a las familias en la formación integral de nuestros estudiantes. ¡Educa, escucha y actúa! #EscuelaParaPadres #SomosMeduca #ConPasoFirme"
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Calendario de la Escuela para Padres 2026

Martes 12 de mayo:

  • Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito.

Miércoles 13 de mayo:

  • Coclé, Herrera, Los Santos, Colón y Darién.

Viernes 15 de mayo:

  • Chiriquí, Veraguas y las comarcas Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala.

Horarios y duración

Todos los talleres tendrán una duración de dos horas y se impartirán en dos jornadas:

  • Turno matutino: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

  • Turno vespertino: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

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