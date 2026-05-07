Escuela para Padres 2026: MEDUCA responde dudas frecuentes de acudientes

Embed - Ministerio de Educacion on Instagram: "Cuando un hijo triunfa, es porque hubo un hogar que sostuvo y una escuela que guió. Escuela para Padres 2026 es el punto de encuentro donde se brindan herramientas para acompañar y orientar con propósito. Del 12 al 15 de mayo, en las 16 regiones educativas del país, acompañamos a las familias en la formación integral de nuestros estudiantes. ¡Educa, escucha y actúa! #EscuelaParaPadres #SomosMeduca #ConPasoFirme"

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