Defensa de rectora de UNACHI asegura que universidad no está vinculada a diplomas falsos

El abogado Jorge Robinson, representante legal de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) , Etelvina de Bonagas, aseguró que la universidad no mantiene ningún tipo de participación en la investigación que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción relacionada con presuntos diplomas falsificados.

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Según explicó Robinson, los certificados y diplomas utilizados y presentados ante el Ministerio Público no guardan relación directa con la UNACHI.

La investigación surgió luego de que docentes renunciaran al Ministerio de Educación (MEDUCA) tras detectarse presuntas irregularidades y falsificación de documentos académicos.

Fiscalía verifica legitimidad de títulos internacionales

De acuerdo con la defensa, el objetivo de la investigación del Ministerio Público es determinar si las acreditaciones y títulos emitidos mediante convenios con universidades internacionales fueron obtenidos de forma legítima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2055384298610446708?s=20&partner=&hide_thread=false "Queremos corroborar que hoy el Ministerio Público ha iniciado una diligencia de inspección ocular en algunos despachos, con el objetivo de obtener información relacionada con las investigaciones que adelanta la Fiscalía Anticorrupción y el Despacho Superior del Procurador de la… pic.twitter.com/Cbugea8eJQ — Telemetro Reporta (@TReporta) May 15, 2026

En ese contexto, la Fiscalía Anticorrupción realizó una inspección ocular como parte de las diligencias de verificación documental.

Robinson sostuvo que los títulos investigados son legítimos dentro del marco de convenios académicos existentes y reiteró que la universidad mantiene plena colaboración con las autoridades.

Defensa de rectora de UNACHI se pronuncia

“La UNACHI encabezada por su rectora colabora con el Ministerio Público para limpiar el nombre de la casa de estudios”, manifestó el abogado. “La UNACHI encabezada por su rectora colabora con el Ministerio Público para limpiar el nombre de la casa de estudios”, manifestó el abogado.

Asimismo, señaló que la comunidad educativa considera que la imagen institucional se ha visto afectada por los señalamientos públicos, por lo que mantienen cooperación con las investigaciones bajo el marco del respeto y las normativas legales vigentes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado resultados oficiales sobre las diligencias realizadas ni posibles conclusiones preliminares del caso.