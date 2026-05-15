Actualidad Actualidad -  15 de mayo de 2026 - 15:55

¿Qué significan las palabras de la Generación Z? Así hablan ahora

La Generación Z ha convertido las redes sociales en el principal escenario para crear nuevas palabras, expresiones y formas de comunicación.

¿No entiendes a la Generación Z? Estas son sus expresiones más populares.

¿No entiendes a la Generación Z? Estas son sus expresiones más populares.

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María Hernández
Por María Hernández

La llamada Generación Z, conocida por haber crecido junto a internet, TikTok, memes y redes sociales, ha desarrollado una jerga propia que evoluciona constantemente y que muchas veces deja confundidos a millennials, generación X e incluso adultos mayores.

Palabras como “FOMO”, “funado”, “cringe” o “basado” son utilizadas diariamente en conversaciones digitales, videos y redes sociales, convirtiéndose en parte de una identidad generacional marcada por la inmediatez y la cultura de internet.

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¿Qué significan algunas palabras de la Generación Z?

FOMO

Proviene del inglés Fear Of Missing Out y significa “miedo a perderse algo”. Se usa cuando alguien siente ansiedad por no participar en un evento, tendencia o experiencia.

Ejemplo:

“Me dio FOMO ver que todos fueron al concierto”.

Funado

Muy popular en Latinoamérica. Se refiere a una persona “cancelada” o criticada públicamente en redes sociales por alguna acción polémica.

Ejemplo:

“Lo funaron por sus comentarios en internet”.

Cringe

Describe algo vergonzoso, incómodo o que genera pena ajena.

Ejemplo:

“Ese video da mucho cringe”.

Shippear

Viene de “relationship”. Significa apoyar o imaginar una relación romántica entre dos personas, reales o ficticias.

Ejemplo:

“Yo shippeo a esos dos influencers”.

Basado

Se utiliza para decir que alguien dijo algo muy sincero o auténtico, sin importar si es polémico.

Ejemplo:

“Ese comentario estuvo basado”.

POV

Siglas de Point Of View (“punto de vista”). Muy usado en TikTok para representar escenas o situaciones desde una perspectiva específica.

Random

Algo inesperado, extraño o fuera de contexto.

Mood

Expresión usada cuando alguien se identifica totalmente con una situación o emoción.

Ejemplo:

“Dormir todo el día: mood”.

Gen Z
La jerga de la Gen Z: significado de las palabras virales.

La jerga de la Gen Z: significado de las palabras virales.

¿Por qué la Gen Z crea tantas palabras nuevas?

Expertos señalan que esto ocurre porque cada generación desarrolla formas propias de comunicarse, pero en el caso de la Gen Z el proceso es mucho más rápido debido a las redes sociales y el contenido viral.

Aplicaciones como TikTok, Instagram y X permiten que palabras nacidas en un meme o video se vuelvan tendencia mundial en cuestión de horas. Además, muchas expresiones provienen del inglés, comunidades gamer, cultura pop, anime o fandoms digitales.

¿Es parte de una identidad generacional?

Sí. El lenguaje funciona como una forma de identidad y pertenencia.

Así como otras generaciones tuvieron modismos propios, la Gen Z utiliza estas palabras para sentirse parte de una comunidad digital, diferenciarse y expresar humor, emociones o referencias culturales de manera rápida.

También influye el deseo de crear códigos propios que otras generaciones no siempre entiendan completamente, algo que históricamente ha ocurrido entre jóvenes.

Significados
El diccionario Gen Z: palabras que usan los jóvenes hoy.

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