¿Qué significan las palabras de la Generación Z? Así hablan ahora

¿No entiendes a la Generación Z? Estas son sus expresiones más populares.

La llamada Generación Z , conocida por haber crecido junto a internet, TikTok, memes y redes sociales, ha desarrollado una jerga propia que evoluciona constantemente y que muchas veces deja confundidos a millennials, generación X e incluso adultos mayores.

Palabras como “FOMO”, “funado”, “cringe” o “basado” son utilizadas diariamente en conversaciones digitales, videos y redes sociales, convirtiéndose en parte de una identidad generacional marcada por la inmediatez y la cultura de internet.

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¿Qué significan algunas palabras de la Generación Z?

FOMO

Proviene del inglés Fear Of Missing Out y significa “miedo a perderse algo”. Se usa cuando alguien siente ansiedad por no participar en un evento, tendencia o experiencia.

Ejemplo:

“Me dio FOMO ver que todos fueron al concierto”.

Funado

Muy popular en Latinoamérica. Se refiere a una persona “cancelada” o criticada públicamente en redes sociales por alguna acción polémica.

Ejemplo:

“Lo funaron por sus comentarios en internet”.

Cringe

Describe algo vergonzoso, incómodo o que genera pena ajena.

Ejemplo:

“Ese video da mucho cringe”.

Shippear

Viene de “relationship”. Significa apoyar o imaginar una relación romántica entre dos personas, reales o ficticias.

Ejemplo:

“Yo shippeo a esos dos influencers”.

Basado

Se utiliza para decir que alguien dijo algo muy sincero o auténtico, sin importar si es polémico.

Ejemplo:

“Ese comentario estuvo basado”.

POV

Siglas de Point Of View (“punto de vista”). Muy usado en TikTok para representar escenas o situaciones desde una perspectiva específica.

Random

Algo inesperado, extraño o fuera de contexto.

Mood

Expresión usada cuando alguien se identifica totalmente con una situación o emoción.

Ejemplo:

“Dormir todo el día: mood”.

Gen Z La jerga de la Gen Z: significado de las palabras virales. joel-frank-unsplsh

¿Por qué la Gen Z crea tantas palabras nuevas?

Expertos señalan que esto ocurre porque cada generación desarrolla formas propias de comunicarse, pero en el caso de la Gen Z el proceso es mucho más rápido debido a las redes sociales y el contenido viral.

Aplicaciones como TikTok, Instagram y X permiten que palabras nacidas en un meme o video se vuelvan tendencia mundial en cuestión de horas. Además, muchas expresiones provienen del inglés, comunidades gamer, cultura pop, anime o fandoms digitales.

¿Es parte de una identidad generacional?

Sí. El lenguaje funciona como una forma de identidad y pertenencia.

Así como otras generaciones tuvieron modismos propios, la Gen Z utiliza estas palabras para sentirse parte de una comunidad digital, diferenciarse y expresar humor, emociones o referencias culturales de manera rápida.

También influye el deseo de crear códigos propios que otras generaciones no siempre entiendan completamente, algo que históricamente ha ocurrido entre jóvenes.