¿Qué significan las palabras de la Generación Z? Así hablan ahora

La llamada Generación Z, conocida por haber crecido junto a internet, TikTok, memes y redes sociales, ha desarrollado una jerga propia que evoluciona constantemente y que muchas veces deja confundidos a millennials, generación X e incluso adultos mayores.
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¿Qué significan algunas palabras de la Generación Z?
FOMO
Proviene del inglés Fear Of Missing Out y significa “miedo a perderse algo”. Se usa cuando alguien siente ansiedad por no participar en un evento, tendencia o experiencia.
Ejemplo:
“Me dio FOMO ver que todos fueron al concierto”.
Funado
Muy popular en Latinoamérica. Se refiere a una persona “cancelada” o criticada públicamente en redes sociales por alguna acción polémica.
Ejemplo:
“Lo funaron por sus comentarios en internet”.
Cringe
Describe algo vergonzoso, incómodo o que genera pena ajena.
Ejemplo:
“Ese video da mucho cringe”.
Shippear
Viene de “relationship”. Significa apoyar o imaginar una relación romántica entre dos personas, reales o ficticias.
Ejemplo:
“Yo shippeo a esos dos influencers”.
Basado
Se utiliza para decir que alguien dijo algo muy sincero o auténtico, sin importar si es polémico.
Ejemplo:
“Ese comentario estuvo basado”.
POV
Siglas de Point Of View (“punto de vista”). Muy usado en TikTok para representar escenas o situaciones desde una perspectiva específica.
Random
Algo inesperado, extraño o fuera de contexto.
Mood
Expresión usada cuando alguien se identifica totalmente con una situación o emoción.
Ejemplo:
“Dormir todo el día: mood”.
¿Por qué la Gen Z crea tantas palabras nuevas?
Expertos señalan que esto ocurre porque cada generación desarrolla formas propias de comunicarse, pero en el caso de la Gen Z el proceso es mucho más rápido debido a las redes sociales y el contenido viral.
Aplicaciones como TikTok, Instagram y X permiten que palabras nacidas en un meme o video se vuelvan tendencia mundial en cuestión de horas. Además, muchas expresiones provienen del inglés, comunidades gamer, cultura pop, anime o fandoms digitales.
¿Es parte de una identidad generacional?
Sí. El lenguaje funciona como una forma de identidad y pertenencia.
Así como otras generaciones tuvieron modismos propios, la Gen Z utiliza estas palabras para sentirse parte de una comunidad digital, diferenciarse y expresar humor, emociones o referencias culturales de manera rápida.
También influye el deseo de crear códigos propios que otras generaciones no siempre entiendan completamente, algo que históricamente ha ocurrido entre jóvenes.