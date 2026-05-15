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Abogado de rectora de la Unachi destaca cooperación en investigaciones

Tras una diligencia de inspección ocular realizada más temprano por el Ministerio Público en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), abogados de la rectora de esa casa de estudios superiores, Etelvina de Bonagas, ofrecieron una conferencia de prensa donde señalaron que la universidad está cooperando con las investigaciones iniciadas por una denuncia presentada por el Ministerio de Educación (Meduca) sobre la posible falsificación de diplomas, y negaron que personal o estudiantes de la universidad tengan alguna participación. Destacaron que los resultados preliminares de las investigaciones favorecen a la Unachi.