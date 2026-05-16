CEPANIM 2026: inicia la impresión de los certificados para jubilados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ha iniciado el proceso de impresión de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ), los cuales iniciarán a entregarse a mediados de junio.

A la fecha, 240 mil personas se han inscrito en la plataforma de registro. Esta cifra representa casi el 50% del total de beneficiarios previstos, estimado en 500 mil ciudadanos.

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CEPANIM 2026: MEF explica cálculo del beneficio

Para facilitar la comprensión del beneficio, el MEF compartió el siguiente caso práctico:

Si a un beneficiario se le retuvo un monto total de B/. 500.00 en concepto de Décimo Tercer Mes durante el periodo establecido, el cálculo se realizaría de la siguiente manera:

Se aplica el 3 % al monto retenido (B/. 500.00 X 0.03), lo que resulta en B/. 15.00 .

Ese resultado se multiplica por los 34 años correspondientes (B/. 15.00 X 34).

El beneficiario recibiría un total de B/. 510.00 en su CEPANIM.

Los CEPANIM podrán negociarse antes de su vencimiento

De acuerdo con la Ley 506 del 15 de enero de 2026, los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) podrán ser negociados en el mercado secundario antes de su fecha de vencimiento.

Aspectos clave de la normativa: