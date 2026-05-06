Conductor que escapó sin pagar $10 de gasolina denuncia al despachador; ambos fueron citados

El caso del conductor de un auto de alta gama que se dio a la fuga sin pagar combustible en una gasolinera de Arraiján sigue generando controversia, luego de que trascendiera que tanto el automovilista como el despachador involucrado fueron citados para este viernes.

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El incidente ocurrió cuando el conductor solicitó 10 dólares de gasolina y posteriormente abandonó el lugar alegando tener una “urgencia”, sin concretar el pago.

Video viral y denuncias cruzadas entre conductor y despachador

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el despachador intentó impedir que el vehículo se retirara de la estación de combustible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052090785076502565?s=20&partner=&hide_thread=false Para este viernes fueron citados el conductor de auto de alta gama que solicitó 10 dólares en combustible y procedió a retirse sin acreditarse el pago, y un despachador que trató de impedir que se retirara del lugar. pic.twitter.com/Iqatz4uJVg — Telemetro Reporta (@TReporta) May 6, 2026

Tras viralizarse el video en redes sociales y ser identificado el automóvil, el conductor regresó esa misma noche para realizar el pago mediante Yappy.

Sin embargo, posteriormente presentó una denuncia contra el trabajador de la gasolinera por supuestos daños ocasionados a su vehículo.

Por su parte, el despachador también interpuso una denuncia alegando daños psicológicos derivados del incidente.

Otro caso similar en Panamá Oeste

El hecho tomó relevancia luego de que circularan reportes de otro caso similar registrado en la autopista hacia La Chorrera, donde un conductor también habría abandonado una estación sin pagar combustible.

Las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes tras las denuncias presentadas por ambas partes.