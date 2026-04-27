Panamá Oeste Nacionales -  27 de abril de 2026 - 12:00

Detienen a conductor tras accidente en Chame que dejó 4 muertos

El conductor del bus fue detenido por homicidio culposo agravado tras el accidente en Chame donde murió un pastor y su familia.

Detienen a conductor tras accidente en Chame 

Detienen a conductor tras accidente en Chame 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación de Panamá (PGN) informó que el conductor del autobús involucrado en el accidente fatal en Chame fue detenido provisionalmente por el delito de homicidio culposo agravado.

El Ministerio Público, a través de su Fiscalía de Panamá Oeste, logró acreditar la presunta responsabilidad del conductor en el hecho de tránsito ocurrido el sábado 25 de abril de 2026.

La medida se da como parte de las investigaciones en curso por este caso.

Pastor y su familia entre las víctimas

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En el accidente fallecieron cuatro personas, entre ellas el pastor Benjamín Flores y miembros de su familia, quienes viajaban en el automóvil impactado.

Todos murieron en el lugar del siniestro.

Accidente ocurrió en Chame

El hecho se registró en el distrito de Chame, donde el autobús colisionó con el vehículo particular en circunstancias que siguen bajo investigación.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y establecer las responsabilidades legales.

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