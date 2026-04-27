Detienen a conductor tras accidente en Chame que dejó 4 muertos

La Procuraduría General de la Nación de Panamá (PGN) informó que el conductor del autobús involucrado en el accidente fatal en Chame fue detenido provisionalmente por el delito de homicidio culposo agravado.

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El Ministerio Público, a través de su Fiscalía de Panamá Oeste, logró acreditar la presunta responsabilidad del conductor en el hecho de tránsito ocurrido el sábado 25 de abril de 2026.

La medida se da como parte de las investigaciones en curso por este caso.

Pastor y su familia entre las víctimas

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Un hombre quedó detenido, por el delito de homicidio culposo agravado, luego que la @PGN_PANAMA, a través de su Fiscalía de Panamá Oeste, acreditara su responsabilidad en el hecho de tránsito ocurrido el 25 de abril de 2026, en Chame, donde fallecieron 4 personas. pic.twitter.com/8hL6ybQwjp — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 27, 2026

En el accidente fallecieron cuatro personas, entre ellas el pastor Benjamín Flores y miembros de su familia, quienes viajaban en el automóvil impactado.

Todos murieron en el lugar del siniestro.

Accidente ocurrió en Chame

El hecho se registró en el distrito de Chame, donde el autobús colisionó con el vehículo particular en circunstancias que siguen bajo investigación.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y establecer las responsabilidades legales.