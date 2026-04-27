Ministra de Gobierno informa sobre homicidio de recluso en La Joya y anuncia medidas

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informa sobre homicidio de recluso en La Joya.

La ministra de Gobierno , Dinoska Montalvo, brindó detalles sobre el asesinato de un privado de libertad ocurrido en el centro penitenciario La Joya. Montalvo destacó que la víctima se encontraba dentro del registro de candidatos a rebaja de pena y, al momento del ataque, cumplía con sus labores asignadas dentro del penal.

Según informó la titular, el fallecido cumplía una condena por homicidio, ratificada por el Órgano Judicial en 1998.

Como medida inmediata tras el incidente, las visitas de familiares han sido suspendidas hasta nuevo aviso. Respecto al ingreso de armas de fuego y antenas de internet a los centros penales, la ministra fue enfática al señalar que se trabaja en un plan para erradicar estos artículos y las prácticas corruptas que permiten su entrada y que todo funcionario que resulte implicado en las investigaciones deberá responder ante la justicia.

Balance sobre las rebajas de pena

En cuanto al proceso de candidatos a rebajas de pena, la ministra actualizó las cifras sobre las objeciones recibidas tras la publicación de las listas:

5 objeciones provienen directamente de las víctimas.

367 objeciones en total han sido presentadas, incluyendo las remitidas por el Ministerio Público.

El Ministerio de Gobierno procederá con el análisis de aquellas impugnaciones que estén debidamente fundamentadas para determinar si se mantienen o retiran los beneficios.