Accidente en Chame deja 4 muertos: pastor y su familia iban rumbo a la iglesia

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde del sábado en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas un pastor y miembros de su familia que se dirigían a la iglesia.

El hecho se registró en el sector de Coloncito, donde colisionaron un autobús de la ruta Aguadulce–Panamá y un vehículo particular.

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Colisión frontal deja víctimas fatales y heridos

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Accidente en Coloncito, Chame deja 4 víctimas fatales. De 5 ocupantes del sedán, 1 fue trasladado herido. Además, 8 pasajeros del bus están estables. Autoridades investigan. pic.twitter.com/Tz7KQV4V3i — Bomberos De Panamá (@BCBRP) April 26, 2026

Según los primeros informes oficiales, el autobús se desplazaba hacia la ciudad capital cuando presuntamente invadió el carril contrario, impactando de frente contra un sedán.

El siniestro dejó:

4 personas fallecidas

8 heridos trasladados a centros hospitalarios

Equipos forenses y de criminalística realizaron el levantamiento de los cuerpos en el lugar del accidente.

Accidente en Chame: Testigos hablan de maniobra extraña

De acuerdo con testigos, el conductor del autobús habría realizado un giro inusual segundos antes del impacto, lo que ahora forma parte de las investigaciones sobre las causas del accidente.

Las autoridades no han confirmado aún si se trató de una falla mecánica, error humano u otro factor.

Comunidad religiosa consternada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048181416660250874?s=20&partner=&hide_thread=false Cuatro personas perdieron la vida tras una colisión registrada la tarde de este sábado en Chame, entre un bus de pasajeros de la ruta Aguadulce - Panamá y un auto.



Además, ocho personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro hospitalario. pic.twitter.com/szSw3F1pM8 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 25, 2026

El hecho ha causado profunda conmoción en la comunidad religiosa, ya que el pastor era conocido por su labor en la Iglesia de Dios Pentecostal de La Ermita de San Carlos, donde sirvió durante 12 años.

Familiares, amigos y fieles han expresado su pesar ante la repentina pérdida.

Investigación en curso

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, mientras se mantiene la atención a los heridos.