Panamá Nacionales -  9 de junio de 2026 - 16:50

Policía Nacional frustra el ingreso de armas y drogas a penales mediante drones

La Policía Nacional indicó que se ha procedido a redoblar los sistemas de detección y respuesta mediante el incremento de patrullajes aéreos y terrestres.

Policía Nacional frustra el ingreso de miles de artículos en las cárceles.

Policía Nacional frustra el ingreso de miles de artículos en las cárceles.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

En lo que va del año 2026, la Policía Nacional, en coordinación con las autoridades penitenciarias, ha incautado más de 1,349 drones que eran utilizados por organizaciones delictivas para intentar introducir armas, drogas y otros artículos prohibidos a los diferentes centros penales del país.

Gracias a las investigaciones internas y al monitoreo de los intentos de ingreso mediante estos dispositivos electrónicos y otros métodos tecnológicos, las autoridades han logrado decomisar el siguiente cargamento ilícito:

  • Armas de fuego: 55
  • Municiones: 715
  • Proveedores: 56
  • Teléfonos celulares y cargadores: 1,855
  • Dosis de sustancias ilícitas: Más de 2,000

Los informes de inteligencia policial señalan que estos hallazgos evidencian la creciente sofisticación de las redes delictivas, las cuales recurren a tecnología comercial modificada para vulnerar los controles perimetrales y facilitar el tráfico hacia el interior de las cárceles.

Frente a esta situación, la Policía Nacional indicó que se ha procedido a redoblar los sistemas de detección y respuesta mediante el incremento de patrullajes aéreos y terrestres, sumado a una capacitación especializada para el personal penitenciario y operativo.

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