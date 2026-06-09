Policía Nacional frustra el ingreso de armas y drogas a penales mediante drones

En lo que va del año 2026, la Policía Nacional, en coordinación con las autoridades penitenciarias, ha incautado más de 1,349 drones que eran utilizados por organizaciones delictivas para intentar introducir armas, drogas y otros artículos prohibidos a los diferentes centros penales del país.
- Armas de fuego: 55
- Municiones: 715
- Proveedores: 56
- Teléfonos celulares y cargadores: 1,855
- Dosis de sustancias ilícitas: Más de 2,000
Los informes de inteligencia policial señalan que estos hallazgos evidencian la creciente sofisticación de las redes delictivas, las cuales recurren a tecnología comercial modificada para vulnerar los controles perimetrales y facilitar el tráfico hacia el interior de las cárceles.
Frente a esta situación, la Policía Nacional indicó que se ha procedido a redoblar los sistemas de detección y respuesta mediante el incremento de patrullajes aéreos y terrestres, sumado a una capacitación especializada para el personal penitenciario y operativo.