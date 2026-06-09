Policía Nacional frustra el ingreso de armas y drogas a penales mediante drones

En lo que va del año 2026, la Policía Nacional , en coordinación con las autoridades penitenciarias, ha incautado más de 1,349 drones que eran utilizados por organizaciones delictivas para intentar introducir armas, drogas y otros artículos prohibidos a los diferentes centros penales del país.

Gracias a las investigaciones internas y al monitoreo de los intentos de ingreso mediante estos dispositivos electrónicos y otros métodos tecnológicos, las autoridades han logrado decomisar el siguiente cargamento ilícito:

Armas de fuego: 55

Municiones: 715

Proveedores: 56

Teléfonos celulares y cargadores: 1,855

Dosis de sustancias ilícitas: Más de 2,000

Los informes de inteligencia policial señalan que estos hallazgos evidencian la creciente sofisticación de las redes delictivas, las cuales recurren a tecnología comercial modificada para vulnerar los controles perimetrales y facilitar el tráfico hacia el interior de las cárceles.

Frente a esta situación, la Policía Nacional indicó que se ha procedido a redoblar los sistemas de detección y respuesta mediante el incremento de patrullajes aéreos y terrestres, sumado a una capacitación especializada para el personal penitenciario y operativo.