Policía Nacional aumenta a $1,000 la recompensa por información sobre fugados de La Joyita

La Policía Nacional informó que ha elevado a 1,000 dólares la recompensa para quien ofrezca información que permita dar con la ubicación y recaptura de los privados de libertad evadidos del centro penitenciario La Joyita. La institución garantizó que toda la información recibida será manejada bajo estricta confidencialidad.

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Lista de prófugos de La Joyita

Joshua Darío Hurtado Stanziola

Ricardo Raúl Rodríguez Córdoba

Edwin González Córdoba

Ramón Manuel Castillo Andrade

José Nicolás López Algandona

Embed - Policía Nacional de Panamá en Instagram: "Aumenta a B/.1,000 la recompensa por información que permita la ubicación y recaptura de las personas prófugas del centro penitenciario La Joyita. Reiteramos que toda información será manejada bajo estricta confidencialidad. #SinTregua" View this post on Instagram

Jostin Alexander Rivera Martínez

Ángel Javier Cárdenas De Gracia

Carlos Ritter Pinzón Mendieta

José Leonardo Cajiga Cuesta

Joel Abad Raphael

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Este anuncio se da en el marco de la "Operación Cerrojo", un fuerte despliegue policial ejecutado en el penal durante el pasado fin de semana (sábado 6 y domingo 7 de junio), el cual arrojó resultados significativos en el control del penal.

Durante las requisas realizadas en los pabellones 5, 6, 7, 12, 13 y 14, las autoridades lograron la incautación de un arsenal y diversos artículos prohibidos, entre los que destacan: