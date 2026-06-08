Policía Nacional aumenta a $1,000 la recompensa por información sobre fugados de La Joyita

La Policía Nacional informó que ha elevado a 1,000 dólares la recompensa para quien ofrezca información que permita dar con la ubicación y recaptura de los privados de libertad evadidos del centro penitenciario La Joyita. La institución garantizó que toda la información recibida será manejada bajo estricta confidencialidad.
Lista de prófugos de La Joyita
- Joshua Darío Hurtado Stanziola
- Ricardo Raúl Rodríguez Córdoba
- Edwin González Córdoba
- Ramón Manuel Castillo Andrade
- José Nicolás López Algandona
- Jostin Alexander Rivera Martínez
- Ángel Javier Cárdenas De Gracia
- Carlos Ritter Pinzón Mendieta
- José Leonardo Cajiga Cuesta
- Joel Abad Raphael
Este anuncio se da en el marco de la "Operación Cerrojo", un fuerte despliegue policial ejecutado en el penal durante el pasado fin de semana (sábado 6 y domingo 7 de junio), el cual arrojó resultados significativos en el control del penal.
Durante las requisas realizadas en los pabellones 5, 6, 7, 12, 13 y 14, las autoridades lograron la incautación de un arsenal y diversos artículos prohibidos, entre los que destacan:
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10 armas de fuego y 82 municiones.
B/. 11,348.78 en efectivo.
390 teléfonos celulares, 61 routers y 6 antenas de internet.
343 sobres con sustancias ilícitas.
344 televisores y más de 3,000 artículos no autorizados.