Panamá Oeste Nacionales -  25 de abril de 2026 - 18:29

Accidente en la vía Panamericana en Chame deja 4 muertos y 8 heridos

El fuerte accidente provocó que el autobús perdiera el control, se saliera de la vía y colisionara contra una parada de transporte público.

Accidente en la vía Panamericana en Chame.

Accidente en la vía Panamericana en Chame.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un trágico accidente de tránsito registrado este sábado 25 de abril en la vía Panamericana, a la altura de Chame, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos ocho heridos. El siniestro involucró una colisión entre un autobús de pasajeros y un automóvil sedán.

De acuerdo con informes preliminares y testimonios recolectados en el sitio, el fuerte impacto provocó que el autobús perdiera el control, se saliera de la vía y colisionara contra una parada de transporte público. Por su parte, el vehículo sedán sufrió un vuelco, resultando en la muerte instantánea de sus cuatro ocupantes, todos adultos.

Labores de emergencia

Equipos de rescate y emergencias médicas de Chame y San Carlos se desplazaron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios. Los ocho heridos fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos, donde se reporta que su condición es estable.

Tráfico e investigación

Debido a la magnitud del accidente, el flujo vehicular se vio severamente afectado. Agentes de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) procedieron a realizar las labores de viabilización mientras el Ministerio Público efectuaba el levantamiento de los cuerpos.

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