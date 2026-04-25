Accidente en la vía Panamericana en Chame deja 4 muertos y 8 heridos

Un trágico accidente de tránsito registrado este sábado 25 de abril en la vía Panamericana, a la altura de Chame, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos ocho heridos. El siniestro involucró una colisión entre un autobús de pasajeros y un automóvil sedán.
Labores de emergencia
Equipos de rescate y emergencias médicas de Chame y San Carlos se desplazaron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios. Los ocho heridos fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos, donde se reporta que su condición es estable.
Tráfico e investigación
Debido a la magnitud del accidente, el flujo vehicular se vio severamente afectado. Agentes de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) procedieron a realizar las labores de viabilización mientras el Ministerio Público efectuaba el levantamiento de los cuerpos.