Accidente en la Vía Centenario causa tráfico hacia Panamá

La madrugada de este viernes se registró un accidente de tránsito en la Vía Centenario que involucró a cuatro vehículos, provocando afectaciones en la circulación vehicular hacia la ciudad de Panamá.

De acuerdo con los reportes preliminares, la colisión ocurrió en horas de la madrugada y movilizó a las unidades de emergencia y a las autoridades encargadas de la seguridad vial.

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Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las posibles causas del accidente ni sobre la condición de las personas involucradas. Sin embargo, se confirmó que cuatro automóviles estuvieron implicados en el hecho de tránsito.

Tráfico congestionado hacia la ciudad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062854213730742737?s=20&partner=&hide_thread=false La madrugada de este viernes se registró un accidente de tránsito en la Vía Centenario, en el que se vieron involucrados cuatro autos.



El tráfico vehicular se mantiene congestionado con dirección hacia la ciudad de Panamá. pic.twitter.com/7iEZxZRs1u — Telemetro Reporta (@TReporta) June 5, 2026

Como consecuencia del accidente, el tráfico vehicular se mantiene congestionado en dirección hacia la ciudad de Panamá. Conductores que transitan por esta importante vía reportan retrasos en sus desplazamientos debido a la acumulación de vehículos en el área afectada.

Autoridades atienden la situación

Equipos de respuesta y agentes de tránsito se encuentran en el lugar realizando las labores correspondientes para despejar la vía y restablecer el flujo vehicular de manera segura.

Se recomienda a los conductores manejar con precaución, respetar las indicaciones de las autoridades y considerar rutas alternas mientras continúan las labores en el sitio.