Ministro de Salud niega vínculos con empresa que participa en compras del MINSA

El ministro de Salud , Fernando Boyd Galindo, negó mantener cualquier tipo de relación comercial con una empresa de la que fue socio y que actualmente participa en los procesos de compra del Ministerio de Salud (Minsa). El funcionario aseguró que se desvinculó por completo de dicha compañía en el año 2024, justo antes de asumir su cargo en la institución.

Durante su intervención, Boyd Galindo explicó el origen de la empresa y las razones de su separación legal:

“Esa empresa yo la creé desde un cajón de un escritorio y fue creciendo hasta hoy en día haberse convertido en una empresa que le vende al gobierno desde hace muchos años. Hace 35 años le vende al gobierno y parte importante de su cartera es el gobierno. Yo, desafortunadamente para mí porque me dolió, tuve que desprenderme de la compañía cuando tomé mi posición de ministro en el año 2024 y no tengo ningún tipo de relación con mi socio de toda la vida, dueño de la empresa, hoy en día”.

Asimismo, el titular de Salud justificó que la compañía continúe compitiendo en los actos públicos del Estado:

"Efectivamente ellos seguirán participando, porque yo no puedo evitar ni decirle a mi exsocio que quiebre la compañía porque yo soy ministro. Yo creo que sería absurdo”.