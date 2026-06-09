Área de restaurantes del Mercado San Felipe Neri reabrirá este 12 de junio.

El área de restaurantes del Mercado San Felipe Neri permanece cerrada debido a trabajos de mantenimiento integral desarrollados por la Alcaldía de Panamá. Las instalaciones reabrirán sus puertas al público este viernes 12 de junio a partir de las 5:00 a. m.
Asimismo, las cuadrillas municipales ejecutan trabajos de renovación del cielo raso, el cual inició con la remoción del material deteriorado, seguido de labores de limpieza y pintura. Esta iniciativa busca modernizar las instalaciones, además de garantizar mayores estándares de seguridad y salubridad para los cientos de visitantes que diariamente acuden a las fondas de este sector.
La administración del mercado aclaró que las demás secciones (cárnicos, vegetales y abarrotes) permanecen operativas para recibir a la clientela en su horario habitual de lunes a domingo, de 5:00 a. m. a 4:00 p. m.