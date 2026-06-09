Área de restaurantes del Mercado San Felipe Neri reabrirá este 12 de junio.

El área de restaurantes del Mercado San Felipe Neri permanece cerrada debido a trabajos de mantenimiento integral desarrollados por la Alcaldía de Panamá. Las instalaciones reabrirán sus puertas al público este viernes 12 de junio a partir de las 5:00 a. m.

Las labores comenzaron este lunes 8 de junio e incluyen una limpieza profunda, lavado, desinfección y fumigación en las secciones de cocina, el food court y los módulos de atención al público.

Asimismo, las cuadrillas municipales ejecutan trabajos de renovación del cielo raso, el cual inició con la remoción del material deteriorado, seguido de labores de limpieza y pintura. Esta iniciativa busca modernizar las instalaciones, además de garantizar mayores estándares de seguridad y salubridad para los cientos de visitantes que diariamente acuden a las fondas de este sector.

La administración del mercado aclaró que las demás secciones (cárnicos, vegetales y abarrotes) permanecen operativas para recibir a la clientela en su horario habitual de lunes a domingo, de 5:00 a. m. a 4:00 p. m.