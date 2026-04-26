Pago CEPANIM en Panamá: así entregará el MEF los cheques

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) informó que la entrega del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) se realizará mediante cheques físicos, debido a la naturaleza negociable de este documento.
CEPANIM: ¿Cómo se entregará el pago?
De acuerdo con las autoridades, los pagos del CEPANIM no se harán por transferencia bancaria, sino a través de cheques, ya que estos certificados pueden ser negociados.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que estos títulos:
- No pierden su valor con el tiempo
- Mantienen su validez para los beneficiarios
- Ofrecen seguridad a quienes los poseen
Entrega será por citas
El titular del MEF adelantó que en los próximos meses se comenzará a asignar citas para la entrega de los pagos.
La meta de la entidad es que antes de finalizar el año todos los registrados hayan recibido su pago.