Panamá Nacionales -  26 de abril de 2026 - 14:08

Pago CEPANIM en Panamá: así entregará el MEF los cheques

El MEF confirmó que el pago del CEPANIM será mediante cheques físicos. Conoce cómo será la entrega, citas y detalles del proceso.

CEPANIM: ¿Cómo se entregará el pago?

CEPANIM: ¿Cómo se entregará el pago?

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) informó que la entrega del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) se realizará mediante cheques físicos, debido a la naturaleza negociable de este documento.

CEPANIM: ¿Cómo se entregará el pago?

De acuerdo con las autoridades, los pagos del CEPANIM no se harán por transferencia bancaria, sino a través de cheques, ya que estos certificados pueden ser negociados.

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El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que estos títulos:

  • No pierden su valor con el tiempo
  • Mantienen su validez para los beneficiarios
  • Ofrecen seguridad a quienes los poseen

Entrega será por citas

El titular del MEF adelantó que en los próximos meses se comenzará a asignar citas para la entrega de los pagos.

“En un par de meses se van a dar citas a las personas y se van a atender todo el día”, indicó Chapman. “En un par de meses se van a dar citas a las personas y se van a atender todo el día”, indicó Chapman.

La meta de la entidad es que antes de finalizar el año todos los registrados hayan recibido su pago.

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