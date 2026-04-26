Pago CEPANIM en Panamá: así entregará el MEF los cheques

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) informó que la entrega del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) se realizará mediante cheques físicos, debido a la naturaleza negociable de este documento.

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CEPANIM: ¿Cómo se entregará el pago?

De acuerdo con las autoridades, los pagos del CEPANIM no se harán por transferencia bancaria, sino a través de cheques, ya que estos certificados pueden ser negociados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2047792157822427491?s=20&partner=&hide_thread=false La plataforma del CEPANIM ha alcanzado, a la fecha, un total de 125,324 registros y permanece dispoble las 24 horas del día, los 7 días de la semana.#ConPasoFirme pic.twitter.com/ETVsUMzy6z — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) April 24, 2026

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que estos títulos:

No pierden su valor con el tiempo

Mantienen su validez para los beneficiarios

Ofrecen seguridad a quienes los poseen

Entrega será por citas

El titular del MEF adelantó que en los próximos meses se comenzará a asignar citas para la entrega de los pagos.

“En un par de meses se van a dar citas a las personas y se van a atender todo el día”, indicó Chapman. “En un par de meses se van a dar citas a las personas y se van a atender todo el día”, indicó Chapman.

La meta de la entidad es que antes de finalizar el año todos los registrados hayan recibido su pago.