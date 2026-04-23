Registro CEPANIM: qué hacer con el número de referencia que entrega el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró el uso del número de referencia que reciben los ciudadanos al realizar el registro en la plataforma del CEPANIM, un dato clave dentro del proceso, pero que no requiere ser memorizado por los beneficiarios.
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CEPANIM: ¿Qué hacer con el número de referencia?
El MEF enfatizó que este código:
- Sirve únicamente para seguimiento interno del trámite
- No es necesario memorizarlo
- Permite identificar la solicitud mientras se validan los datos
Una vez completado el proceso, los beneficiarios serán notificados por los canales oficiales.
Trámite digital para familiares fallecidos
La institución también recordó que quienes deban realizar la solicitud del CEPANIM para un familiar fallecido pueden hacerlo de manera digital, a través de la plataforma oficial: Plataforma CEPANIM
Paso a paso para registrarse
El proceso en línea es sencillo y está disponible las 24 horas del día:
- Ingresar a la plataforma
- Registrarse con sus datos personales
- Completar la información del beneficiario
- Seleccionar el lugar de retiro
- Adjuntar los documentos requeridos según el caso
Al finalizar, el sistema generará una confirmación de la solicitud.
El MEF informó que la plataforma permanecerá habilitada de forma continua hasta que el último beneficiario o heredero complete su registro, garantizando así el acceso al proceso para todos los interesados.