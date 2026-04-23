Registro CEPANIM: qué hacer con el número de referencia que entrega el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró el uso del número de referencia que reciben los ciudadanos al realizar el registro en la plataforma del CEPANIM , un dato clave dentro del proceso, pero que no requiere ser memorizado por los beneficiarios.

Según explicó la entidad, este número funciona como un identificador de la solicitud para dar seguimiento al caso.

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“Ese es un número de referencia o solicitud para seguir su caso, no debe preocuparse por memorizarlo. Cuando validemos todos sus datos le notificaremos”, indicó la institución. “Ese es un número de referencia o solicitud para seguir su caso, no debe preocuparse por memorizarlo. Cuando validemos todos sus datos le notificaremos”, indicó la institución.

CEPANIM: ¿Qué hacer con el número de referencia?

El MEF enfatizó que este código:

Sirve únicamente para seguimiento interno del trámite

No es necesario memorizarlo

Permite identificar la solicitud mientras se validan los datos

Una vez completado el proceso, los beneficiarios serán notificados por los canales oficiales.

Plataforma de registro CEPANIM @MEF

Trámite digital para familiares fallecidos

La institución también recordó que quienes deban realizar la solicitud del CEPANIM para un familiar fallecido pueden hacerlo de manera digital, a través de la plataforma oficial: Plataforma CEPANIM

Paso a paso para registrarse

El proceso en línea es sencillo y está disponible las 24 horas del día:

Ingresar a la plataforma

Registrarse con sus datos personales

Completar la información del beneficiario

Seleccionar el lugar de retiro

Adjuntar los documentos requeridos según el caso

Al finalizar, el sistema generará una confirmación de la solicitud.

El MEF informó que la plataforma permanecerá habilitada de forma continua hasta que el último beneficiario o heredero complete su registro, garantizando así el acceso al proceso para todos los interesados.