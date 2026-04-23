Día Mundial del Libro Nacionales -  23 de abril de 2026 - 09:49

Día del Libro: ¿por qué se celebra cada 23 de abril?

El Día del Libro se conmemora cada 23 de abril para promover la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a nivel mundial.

Día Mundial del Libro.

Día Mundial del Libro.

susan-unsplash
María Hernández
Por María Hernández

El Día del Libro se celebra cada año a nivel mundial, con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura, apoyar a la industria editorial y reconocer el valor de los derechos de autor.

Esta conmemoración fue establecida por la UNESCO en 1995, eligiendo esta fecha por su significado en la historia de la literatura.

Talvez le interese: Clases virtuales en la Universidad de Panamá por cierre del Puente de las Américas

¿Por qué el 23 de abril es el Día del Libro?

El 23 de abril coincide con la muerte de importantes escritores como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega, lo que convierte el día en un símbolo para las letras a nivel mundial.

Además, en varios países se realizan actividades como ferias del libro, lecturas públicas y eventos culturales para incentivar el acceso a los libros y la educación.

El Día Mundial del Libro también busca recordar la importancia de la lectura como herramienta para el aprendizaje, el pensamiento crítico y el desarrollo de la sociedad.

gulfer-ergin-LUGuCtvlk1Q-unsplash

En esta nota:
Seguir leyendo

ASEP investiga apagón en el sistema eléctrico registrado el miércoles 22 de abril

San Miguelito ya tiene clínica veterinaria a bajo costo: así funciona "Más Colas"

Curso gratis de arte con reciclaje en Panamá: así puedes inscribirte

Recomendadas

Más Noticias