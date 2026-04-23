Día del Libro: ¿por qué se celebra cada 23 de abril?

El Día del Libro se celebra cada año a nivel mundial, con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura, apoyar a la industria editorial y reconocer el valor de los derechos de autor.

Esta conmemoración fue establecida por la UNESCO en 1995, eligiendo esta fecha por su significado en la historia de la literatura.

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¿Por qué el 23 de abril es el Día del Libro?

El 23 de abril coincide con la muerte de importantes escritores como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega, lo que convierte el día en un símbolo para las letras a nivel mundial.

Además, en varios países se realizan actividades como ferias del libro, lecturas públicas y eventos culturales para incentivar el acceso a los libros y la educación.

El Día Mundial del Libro también busca recordar la importancia de la lectura como herramienta para el aprendizaje, el pensamiento crítico y el desarrollo de la sociedad.