Panamá Nacionales -  23 de abril de 2026 - 08:02

Clases virtuales en la Universidad de Panamá por cierre del Puente de las Américas

La Universidad de Panamá ordena clases virtuales para estudiantes de Panamá Oeste ante el cierre nocturno del Puente de las Américas este jueves.

Clases virtuales en la Universidad de Panamá 

Clases virtuales en la Universidad de Panamá 

Universidad de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Ante el cierre temporal del Puente de las Américas programado a partir de las 10:00 p.m. de este jueves 23 de abril, la Universidad de Panamá anunció medidas para evitar afectaciones a los estudiantes.

El rector, Eduardo Flores, instruyó a los profesores del turno nocturno que tengan estudiantes residentes en Panamá Oeste a impartir las clases programadas en modalidad virtual.

Contenido relacionado: Cierre del Puente de las Américas: MOP detalla la hora y medidas

Medida busca evitar complicaciones de traslado

La decisión responde a las dificultades de movilidad que genera el cierre de esta importante vía de conexión entre la ciudad capital y Panamá Oeste, utilizada diariamente por miles de estudiantes y trabajadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047095123398554052?s=20&partner=&hide_thread=false

Con esta medida, la universidad busca garantizar la continuidad académica sin poner en riesgo el traslado de los estudiantes durante el horario nocturno.

Clases continúan sin interrupciones en la Universidad de Panamá

Las autoridades universitarias reiteraron que las clases no serán suspendidas, sino que se desarrollarán de forma virtual para los grupos que cumplan con esta condición, asegurando así que el proceso educativo se mantenga con normalidad.

En esta nota:
Seguir leyendo

Ajuste salarial en la Universidad de Panamá: Aprueban pago parcial de la tercera fase

Exalcalde Alex Lee y representante Javier Lynch enfrentarán audiencia por peculado agravado en Colón

ASEP investiga apagón en el sistema eléctrico registrado el miércoles 22 de abril

Recomendadas

Más Noticias