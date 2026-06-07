Capturan a otros cinco fugados de La Joyita, pero todavía quedan 18 prófugos

La Policía Nacional informó sobre la recaptura de otros cinco privados de libertad que se habían evadido del Centro Penitenciario La Joyita, como parte de los operativos desplegados para ubicar a los reclusos que escaparon recientemente.

Las detenciones se realizaron en el sector de La Bendición, en el corregimiento de Las Garzas, así como mediante una acción policial desarrollada por unidades de la Zona Policial Metro Oeste.

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Prófugos de La Joyita: Operativos de búsqueda continúan

De acuerdo con el informe oficial, los cinco reclusos fueron puestos inmediatamente a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes y su reingreso al sistema penitenciario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2063670954270642313?s=20&partner=&hide_thread=false Otros cinco reos que se evadieron de la cárcel La Joyita fueron recapturados por la @policiadepanama mediante operativos en el sector de La Bendición, corregimiento de Las Garzas y mediante una acción policial desarrollada por unidades de la Zona Policial Metro Oeste.



Los… pic.twitter.com/QxD7k84Ccy — Telemetro Reporta (@TReporta) June 7, 2026

Las autoridades mantienen operativos en distintos puntos del país con el objetivo de localizar a los demás privados de libertad que permanecen evadidos.

Aún hay 18 reos prófugos

La Policía Nacional detalló que, pese a las recientes capturas, todavía permanecen prófugos 18 reclusos vinculados a la fuga registrada en La Joyita.

Por esta razón, se desarrollan acciones de búsqueda y localización a nivel nacional, con el apoyo de diferentes unidades policiales.