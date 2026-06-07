Panamá Nacionales -  7 de junio de 2026 - 12:14

Ministra de Trabajo: Panamá bajó el desempleo a un dígito y creó 27 mil empleos

La ministra de trabajo Jackelyn Muñoz informó que Panamá redujo el desempleo a un dígito, generó 27 mil empleos y aumentó los contratos indefinidos.

Panamá reduce desempleo a un dígito y genera 27 mil nuevos empleos

Panamá reduce desempleo a un dígito y genera 27 mil nuevos empleos

La funcionaria destacó que estos resultados reflejan una recuperación del mercado laboral y una mayor dinamización de la actividad económica en el país.

Aumentan los contratos indefinidos

Muñoz señaló que también se ha registrado un incremento del 11% en los contratos indefinidos, una modalidad que ofrece mayor estabilidad laboral a los trabajadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2063627539088552317?s=20&partner=&hide_thread=false

Además, indicó que se han concretado 123 convenciones colectivas mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores, fortaleciendo los mecanismos de diálogo y negociación laboral.

Panamá y la libertad sindical

Al ser consultada sobre la inclusión de Panamá en una lista de países señalados por presuntas afectaciones a la libertad sindical, la ministra explicó que esta situación responde a una queja presentada durante la administración anterior.

Según detalló, el caso surgió luego del cierre de las cuentas bancarias de una organización sindical, situación que motivó la denuncia ante instancias internacionales.

La titular del Ministerio de Trabajo sostuvo que el actual gobierno mantiene el compromiso de garantizar el respeto a los derechos laborales y a la libertad sindical dentro del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2063630306935271668?s=20&partner=&hide_thread=false

Mercado laboral muestra señales de recuperación

Las cifras presentadas por el Ministerio de Trabajo reflejan avances en materia de empleo formal, contratación indefinida y acuerdos laborales, indicadores que forman parte de las estrategias impulsadas para fortalecer el mercado laboral panameño y ampliar las oportunidades de trabajo para la población.

En esta nota:
Seguir leyendo

Fallece Anaica Lescano, directora regional de Educación de Bocas del Toro

Lo que encontraron en La Joyita tras la fuga: armas, Starlink, celulares y miles de dólares

Drones buscan a hombre desaparecido en río de Chiriquí mientras el mal clima impide el acceso

Recomendadas

Más Noticias