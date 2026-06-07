Ministra de Trabajo: Panamá bajó el desempleo a un dígito y creó 27 mil empleos

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackelyn Muñoz, informó que Panamá logró reducir la tasa de desempleo a un solo dígito, al tiempo que se han generado 27,000 nuevas plazas de empleo durante la actual administración.
Aumentan los contratos indefinidos
Muñoz señaló que también se ha registrado un incremento del 11% en los contratos indefinidos, una modalidad que ofrece mayor estabilidad laboral a los trabajadores.
Además, indicó que se han concretado 123 convenciones colectivas mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores, fortaleciendo los mecanismos de diálogo y negociación laboral.
Panamá y la libertad sindical
Al ser consultada sobre la inclusión de Panamá en una lista de países señalados por presuntas afectaciones a la libertad sindical, la ministra explicó que esta situación responde a una queja presentada durante la administración anterior.
Según detalló, el caso surgió luego del cierre de las cuentas bancarias de una organización sindical, situación que motivó la denuncia ante instancias internacionales.
La titular del Ministerio de Trabajo sostuvo que el actual gobierno mantiene el compromiso de garantizar el respeto a los derechos laborales y a la libertad sindical dentro del país.
Mercado laboral muestra señales de recuperación
Las cifras presentadas por el Ministerio de Trabajo reflejan avances en materia de empleo formal, contratación indefinida y acuerdos laborales, indicadores que forman parte de las estrategias impulsadas para fortalecer el mercado laboral panameño y ampliar las oportunidades de trabajo para la población.