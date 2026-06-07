Ministra de Trabajo: Panamá bajó el desempleo a un dígito y creó 27 mil empleos

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral , Jackelyn Muñoz, informó que Panamá logró reducir la tasa de desempleo a un solo dígito, al tiempo que se han generado 27,000 nuevas plazas de empleo durante la actual administración.

La funcionaria destacó que estos resultados reflejan una recuperación del mercado laboral y una mayor dinamización de la actividad económica en el país.

Aumentan los contratos indefinidos

Muñoz señaló que también se ha registrado un incremento del 11% en los contratos indefinidos, una modalidad que ofrece mayor estabilidad laboral a los trabajadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2063627539088552317?s=20&partner=&hide_thread=false La ministra de Trabajo, @Jackyenpositivo Muñoz, explicó que se logró bajar la cifra de desempleo a un dígito y se han generado 27,000 nuevas plazas de empleo.



Indicó que hay un 11% de aumento en contratos indefinidos y se han logrado 123 convenciones colectivas en acuerdo. pic.twitter.com/47h7j74G6H — Telemetro Reporta (@TReporta) June 7, 2026

Además, indicó que se han concretado 123 convenciones colectivas mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores, fortaleciendo los mecanismos de diálogo y negociación laboral.

Panamá y la libertad sindical

Al ser consultada sobre la inclusión de Panamá en una lista de países señalados por presuntas afectaciones a la libertad sindical, la ministra explicó que esta situación responde a una queja presentada durante la administración anterior.

Según detalló, el caso surgió luego del cierre de las cuentas bancarias de una organización sindical, situación que motivó la denuncia ante instancias internacionales.

La titular del Ministerio de Trabajo sostuvo que el actual gobierno mantiene el compromiso de garantizar el respeto a los derechos laborales y a la libertad sindical dentro del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2063630306935271668?s=20&partner=&hide_thread=false Sobre la inclusión de Panamá en la lista de países donde no se respeta la libertad sindical, la ministra de Trabajo, @Jackyenpositivo Muñoz, señaló que “esto es una queja que se presentó en el gobierno anterior cuando las cuentas de un sindicato fueron cerradas". pic.twitter.com/8wSNO3hKHU — Telemetro Reporta (@TReporta) June 7, 2026

Mercado laboral muestra señales de recuperación

Las cifras presentadas por el Ministerio de Trabajo reflejan avances en materia de empleo formal, contratación indefinida y acuerdos laborales, indicadores que forman parte de las estrategias impulsadas para fortalecer el mercado laboral panameño y ampliar las oportunidades de trabajo para la población.