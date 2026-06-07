Ministerio Público investiga desaparición de joven de 26 años en Chiriquí

El Ministerio Público mantiene una investigación por la desaparición de Susan Anneth Gutiérrez, de 26 años, en un caso que es atendido bajo la presunta comisión de un delito contra la libertad.
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Ministerio Público mantiene investigaciones
De acuerdo con la información oficial, la investigación se encuentra en desarrollo y forma parte de las acciones que realizan las autoridades competentes para esclarecer el caso.
Los equipos de investigación recopilan información y realizan las diligencias correspondientes como parte del proceso.