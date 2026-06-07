Chiriquí Nacionales -  7 de junio de 2026 - 12:21

Ministerio Público investiga desaparición de joven de 26 años en Chiriquí

El Ministerio Público mantiene una investigación por la desaparición de Susan Anneth Gutiérrez, de 26 años, bajo un presunto delito contra la libertad.

¿Qué se sabe de Susan Anneth Gutiérrez? Ministerio Público mantiene investigación 

¿Qué se sabe de Susan Anneth Gutiérrez? Ministerio Público mantiene investigación 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público mantiene una investigación por la desaparición de Susan Anneth Gutiérrez, de 26 años, en un caso que es atendido bajo la presunta comisión de un delito contra la libertad.

Las autoridades informaron que las diligencias continúan con el objetivo de determinar las circunstancias relacionadas con la desaparición de la joven y dar con su ubicación.

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Ministerio Público mantiene investigaciones

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De acuerdo con la información oficial, la investigación se encuentra en desarrollo y forma parte de las acciones que realizan las autoridades competentes para esclarecer el caso.

Los equipos de investigación recopilan información y realizan las diligencias correspondientes como parte del proceso.

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