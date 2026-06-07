Ministerio Público investiga desaparición de joven de 26 años en Chiriquí

El Ministerio Público mantiene una investigación por la desaparición de Susan Anneth Gutiérrez, de 26 años, en un caso que es atendido bajo la presunta comisión de un delito contra la libertad.

Las autoridades informaron que las diligencias continúan con el objetivo de determinar las circunstancias relacionadas con la desaparición de la joven y dar con su ubicación.

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Ministerio Público mantiene investigaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2063654594744377793?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio Público mantiene una investigación por presunto delito contra la libertad, por la desaparición de Susan Anneth Gutiérrez, de 26 años. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/gIH0ONwlsK — Telemetro Reporta (@TReporta) June 7, 2026

De acuerdo con la información oficial, la investigación se encuentra en desarrollo y forma parte de las acciones que realizan las autoridades competentes para esclarecer el caso.

Los equipos de investigación recopilan información y realizan las diligencias correspondientes como parte del proceso.