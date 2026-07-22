Plan Panamá Pa' Ti: presentan cronograma de obras prioritarias para generar 80 mil empleos

El Gobierno Nacional presentó el cronograma de ejecución del plan Panamá Pa’ Ti , una estrategia que contempla proyectos en los ejes de empleo, salud, agua y canasta básica, con el objetivo de generar 80 mil empleos e impulsar la reactivación económica del país.

El anuncio fue realizado por el ministro y secretario de Metas, José Ramón Icaza, durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gabinete, donde explicó la hoja de ruta de las principales iniciativas que se desarrollarán durante los próximos meses.

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Según Icaza, el cronograma responde al compromiso anunciado por el presidente José Raúl Mulino en su Informe a la Nación del 1 de julio, cuando presentó los cuatro pilares del programa: Empleo, Salud, Agua y Canasta Básica.

Empleo: construcción, turismo y capacitación

Vacantes de empleos disponibles en Panamá. Amy Hirschi / Unsplash

En agosto, el Ejecutivo prevé presentar proyectos de ley para facilitar el acceso al crédito a las familias panameñas, con el propósito de reactivar la construcción de viviendas de interés preferencial.

Ese mismo mes también se impulsará una ley de incentivos al turismo para promover nuevas inversiones y comenzará el programa Talent Up.

Para septiembre está previsto el inicio de la construcción de 314 Casas de Paz y el lanzamiento de la primera generación del Centro de Excelencia Agropecuaria (CEAGRO).

En noviembre, el cronograma contempla:

La licitación para la expansión de la Zona Libre de Colón.

El programa Mi Primer Empleo Agro.

El avance de proyectos como el Cuarto Puente, la Línea 3 del Metro, la rehabilitación de la carretera Panamericana Este y Oeste y el intercambiador de Campana.

Salud: telemedicina, receta electrónica y hospitales

En el eje de salud, el Gobierno anunció que en agosto iniciará un programa piloto de telemedicina.

Durante septiembre se implementará la Receta Electrónica, mientras que para noviembre y diciembre se prevé la entrega del Centro Oncológico de Bugaba y del Hospital Anita Moreno, además de ampliar el acceso a medicamentos de bajo costo.

Canasta Básica: nuevas Tiendas del Pueblo

TReporta

Como parte de las acciones para mejorar el acceso a productos esenciales, el Gobierno abrirá en septiembre una Tienda del Pueblo en Changuinola y otras:

Cuatro en Veraguas.

Una en Chiriquí.

Una en Colón.

Una en Herrera.

Dos en Panamá.

Una en Panamá Oeste.

Además, se instalará una comisión tripartita con productores y supermercados para promover acuerdos que permitan ofrecer productos a precios accesibles, sin establecer controles de precios.

Agua: nuevas obras y rehabilitación de plantas

En el componente de agua, el plan contempla intensificar en agosto el programa Panamá Sin Fugas.

Para octubre está prevista la entrega de la desalinizadora y el acueducto de Isla Colón, mientras que el Plan Azuero busca alcanzar, antes de finalizar el año, la apertura de 122 pozos y avanzar en la recuperación de la producción de agua potable.

El Gobierno también dará seguimiento a la rehabilitación de plantas potabilizadoras en ocho provincias.