MIDES entrega 963 nuevas Tarjetas Clave Social a beneficiarios de programas sociales

Un total de 963 nuevos beneficiarios de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) recibieron este jueves su Tarjeta Clave Social. La jornada de entrega estuvo encabezada por la ministra de Desarrollo Social ( MIDES ), Beatriz Carles de Arango, en el gimnasio de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el MIDES para garantizar el acceso oportuno a los programas sociales, fortalecer la atención integral a las familias en situación de vulnerabilidad y acercar los servicios del Estado a las comunidades.

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De las nuevas inclusiones en la provincia de Veraguas, el desglose por programa se estableció de la siguiente manera:

892 corresponden a 120 a los 65.

26 al programa Ángel Guardián.

24 al Bono Alimenticio Nutricional.

21 a la Red de Oportunidades.

Actualmente, Veraguas registra 23,544 beneficiarios activos entre todos los programas de transferencia, lo que representa un desembolso de B/. 7,186,740 correspondiente al segundo pago de 2026.

Por su parte, la Dirección de Desarrollo e Inclusión Social informó que para este ciclo de desembolsos de 2026 se aprobaron 3,175 nuevas inclusiones a nivel nacional. Asimismo, el Mides destacó que entre julio de 2024 y la fecha actual se han incorporado 11,433 personas a los PTMC, traduciéndose en una inversión acumulada de B/. 3.54 millones destinada a fortalecer la protección social en el país.