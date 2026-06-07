¿Celebrará el Día del Padre viendo fútbol? Estos son los partidos del Mundial del 21 de junio

Los panameños celebrarán el Día del Padre el próximo domingo 21 de junio de 2026, una fecha especial para compartir en familia que este año también estará marcada por la emoción del Mundial de Fútbol.

Durante esa jornada se disputarán cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos del torneo, con selecciones como España, Bélgica, Uruguay y Egipto buscando avanzar a la siguiente ronda.

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Partidos del Mundial para el Día del Padre

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Grupo H

11:00 a.m.

España vs. Arabia Saudita

Grupo G

2:00 p.m.

Bélgica vs. Irán

Grupo H

5:00 p.m.

Uruguay vs. Cabo Verde

Grupo G

8:00 p.m.

Nueva Zelanda vs. Egipto

La programación permitirá a los aficionados disfrutar de una jornada completa de fútbol internacional mientras celebran con sus padres y familiares.

¿Cuándo se celebra el Día del Padre en Panamá?

En Panamá, el Día del Padre se celebra cada tercer domingo de junio, de acuerdo con la Ley 31 del 5 de diciembre de 1949, que establece esta fecha con el propósito de fortalecer los lazos familiares y promover el respeto y afecto hacia los padres.

¿Es feriado el Día del Padre en Panamá?

A diferencia del Día de la Madre, que se celebra el 8 de diciembre y constituye un día de descanso obligatorio a nivel nacional, el Día del Padre no es considerado un feriado oficial.

Esto se debe a que la celebración siempre coincide con un domingo y no forma parte de los días de descanso obligatorio contemplados en la legislación laboral panameña.

Con cuatro partidos programados a lo largo del día, el 21 de junio se perfila como una fecha ideal para que muchas familias panameñas combinen la celebración del Día del Padre con la pasión por el fútbol mundial.