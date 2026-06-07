IMA anuncia cierre nacional de tiendas, pero mantiene agroferias: esto pasará con la venta de arroz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que todas sus tiendas a nivel nacional permanecerán cerradas los días martes 9 y miércoles 10 de junio debido al proceso de inventario trimestral que realiza la entidad en sus diferentes sucursales.

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La medida implica la suspensión temporal de las ventas en las tiendas permanentes del IMA, incluyendo la comercialización de arroz y otros productos de la canasta básica.

¿Por qué cerrarán las tiendas del IMA?

Según informó la institución, el cierre responde a la realización del inventario trimestral, un procedimiento administrativo que permite actualizar y verificar las existencias de productos en cada punto de venta.

Las operaciones regulares se reanudarán una vez concluido el proceso.

Agroferias del IMA sí estarán disponibles

Pese al cierre temporal de las tiendas, el IMA anunció que las agroferias continuarán desarrollándose en distintos puntos del país para garantizar el acceso de la población a alimentos de primera necesidad a precios accesibles.

Las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en todas las sedes programadas.

Provincias con agroferias programadas

Las agroferias estarán habilitadas en las siguientes regiones:

Coclé

Darién

Colón

Panamá Oeste

Chiriquí

Panamá Este

Herrera

Veraguas

Bocas del Toro

La entidad recomienda a los consumidores verificar los puntos específicos de venta a través de los canales oficiales del IMA antes de acudir a realizar sus compras.

Venta de arroz y productos básicos

Aunque las tiendas permanecerán cerradas durante los dos días de inventario, los ciudadanos podrán adquirir arroz y otros productos de la canasta básica en las agroferias habilitadas por la institución, como parte de las estrategias para mantener el abastecimiento de alimentos a bajo costo.