Elecciones en la Universidad de Panamá: conozca a los candidatos a rector

La Universidad de Panamá realizará el próximo 1 de julio las elecciones para escoger a las nuevas autoridades que dirigirán la principal casa de estudios superiores del país.
Candidatos postulados para rector de la Universidad de Panamá
- Roberto Ah Chong
- César Augusto García Escobar
- Migdalia Bustamante Villarreal
- Corina Pérez Coronado
- Denis Javier Chávez
- José Emilio Moreno Rodríguez
Universidad de Panamá se prepara para elegir nuevas autoridades
Además de la elección del rector, la comunidad universitaria también escogerá a los decanos de 37 facultades y a los directores de 23 centros regionales universitarios.
Las votaciones se desarrollarán en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en los distintos centros habilitados por la Universidad de Panamá.
Las autoridades universitarias recomendaron a estudiantes, docentes y administrativos verificar con anticipación su inclusión en el padrón electoral, ya sea de manera digital en: Organismo Electoral - Universidad de Panamá o de manera presencial antes del 8 de junio.
La jornada electoral definirá a las autoridades que tendrán la responsabilidad de dirigir el rumbo académico y administrativo de la universidad durante los próximos años.