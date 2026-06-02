Elecciones en la Universidad de Panamá: conozca a los candidatos a rector

La Universidad de Panamá realizará el próximo 1 de julio las elecciones para escoger a las nuevas autoridades que dirigirán la principal casa de estudios superiores del país.

Entre los cargos más importantes que estarán en disputa se encuentra la Rectoría, cuya responsabilidad incluye la administración académica y el manejo de los recursos de la institución.

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Candidatos postulados para rector de la Universidad de Panamá

Roberto Ah Chong

César Augusto García Escobar

Migdalia Bustamante Villarreal

Corina Pérez Coronado

Denis Javier Chávez

José Emilio Moreno Rodríguez

Universidad de Panamá se prepara para elegir nuevas autoridades

Además de la elección del rector, la comunidad universitaria también escogerá a los decanos de 37 facultades y a los directores de 23 centros regionales universitarios.

Las votaciones se desarrollarán en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en los distintos centros habilitados por la Universidad de Panamá.

Las autoridades universitarias recomendaron a estudiantes, docentes y administrativos verificar con anticipación su inclusión en el padrón electoral, ya sea de manera digital en: Organismo Electoral - Universidad de Panamá o de manera presencial antes del 8 de junio.

La jornada electoral definirá a las autoridades que tendrán la responsabilidad de dirigir el rumbo académico y administrativo de la universidad durante los próximos años.