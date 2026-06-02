Panamá Nacionales -  2 de junio de 2026 - 10:44

Elecciones en la Universidad de Panamá: conozca a los candidatos a rector

La Universidad de Panamá celebrará el 1 de julio sus elecciones generales para escoger al nuevo rector de la institución.

Universidad de Panamá elegirá rector y autoridades. 

Universidad de Panamá elegirá rector y autoridades. 

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Entre los cargos más importantes que estarán en disputa se encuentra la Rectoría, cuya responsabilidad incluye la administración académica y el manejo de los recursos de la institución.

Candidatos postulados para rector de la Universidad de Panamá

  • Roberto Ah Chong
  • César Augusto García Escobar
  • Migdalia Bustamante Villarreal
  • Corina Pérez Coronado
  • Denis Javier Chávez
  • José Emilio Moreno Rodríguez

Universidad de Panamá se prepara para elegir nuevas autoridades

Además de la elección del rector, la comunidad universitaria también escogerá a los decanos de 37 facultades y a los directores de 23 centros regionales universitarios.

Las votaciones se desarrollarán en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en los distintos centros habilitados por la Universidad de Panamá.

Las autoridades universitarias recomendaron a estudiantes, docentes y administrativos verificar con anticipación su inclusión en el padrón electoral, ya sea de manera digital en: Organismo Electoral - Universidad de Panamá o de manera presencial antes del 8 de junio.

La jornada electoral definirá a las autoridades que tendrán la responsabilidad de dirigir el rumbo académico y administrativo de la universidad durante los próximos años.

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