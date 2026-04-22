Cierre del Puente de las Américas: MOP detalla la hora y medidas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, a partir de las 10:00 p.m. de este jueves 23 de abril, se realizará el cierre total de la vía sobre el Puente de las Américas. La medida obedece a la ejecución de una prueba de carga estructural programada por la entidad.
Para evitar inconvenientes, se recomiendan las siguientes pautas:
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Vía alterna: Utilizar el Puente Centenario.
Seguridad: Atender las señalizaciones colocadas en el área y seguir las indicaciones del personal autorizado.
Reapertura: El Puente de las Américas será reabierto a las 2:00 a.m. del viernes 24 de abril