Panamá Nacionales -  22 de abril de 2026 - 17:57

Cierre del Puente de las Américas: MOP detalla la hora y medidas

La intervención al Puente de las Américas permitirá evaluar el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso.

Puente de las Américas. 

Puente de las Américas. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, a partir de las 10:00 p.m. de este jueves 23 de abril, se realizará el cierre total de la vía sobre el Puente de las Américas. La medida obedece a la ejecución de una prueba de carga estructural programada por la entidad.

Según el MOP, esta intervención permitirá evaluar el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso. El objetivo es recopilar información técnica vital para garantizar condiciones seguras de circulación para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta vía.

Para evitar inconvenientes, se recomiendan las siguientes pautas:

  • Vía alterna: Utilizar el Puente Centenario.

  • Seguridad: Atender las señalizaciones colocadas en el área y seguir las indicaciones del personal autorizado.

  • Reapertura: El Puente de las Américas será reabierto a las 2:00 a.m. del viernes 24 de abril

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MOPPma/status/2046767130012447008&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Cerrarán el Puente de las Américas este jueves: horario y rutas alternas

MOP iniciará instalación de medidores de deformación en el Puente de las Américas

Instalan sensores en el Puente de las Américas tras explosión de cisternas

Recomendadas

Más Noticias