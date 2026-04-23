Panamá Nacionales -  23 de abril de 2026 - 16:53

Puente de las Américas cerrará este fin de semana por pruebas estructurales del MOP

El cierre en el Puente de las Américas iniciará a las 10:00 p.m. de este sábado. Se recomienda a los usuarios utilizar el Puente Centenario como ruta alterna.

Inspección del Puente de las Américas.

Inspección del Puente de las Américas.

MOP
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el Puente de las Américas permanecerá cerrado en su totalidad este sábado 25 de abril, desde las 10:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. del domingo 26 de abril. Esta medida responde a la fase final de las pruebas de carga estructural.

Los trabajos permitirán evaluar el comportamiento de la vía mediante la aplicación controlada de peso, con el fin de recopilar datos técnicos que garanticen la seguridad de la circulación vehicular.

Actualmente, el personal del MOP avanza con la instalación de 24 sensores de precisión (extensómetros) en el lado este de la estructura para medir su respuesta ante distintas condiciones de carga.

Se recomienda a los usuarios utilizar el Puente Centenario como ruta alterna y atender estrictamente las señalizaciones, así como las indicaciones de la Dirección de Operaciones del Tránsito presentes en el área.

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