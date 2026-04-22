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Cuarto Poder: 22 de abril de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Anilena Mejía, especialista de Evaluación y Monitoreo de la Unicef, quien explicó los hallazgos de un estudio realizado sobre la pobreza infantil en Panamá.

La directora de Estudios y Diseños del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Karen Caballero, habló sobre las evaluaciones que se realizan al Puente de las Américas.

Abel Oliveros, vecino y proveedor del proyecto minero de cobre en Donoso, habla sobre la reactivación de algunas actividades económicas en comunidades cercanas.