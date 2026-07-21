Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 21 de julio de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Estela Villa-Real, directora ejecutiva de Fundación Medcom, y Vanessa Vicuña, directora ejecutiva de Nutre Hogar, para dar detalles de lanzamiento de “Los Niños Primero”, iniciativa a través de la cual se busca recolectar donaciones de alimentos secos para surtir de alimentos las sedes de Nutre Hogar

También nos acompañó el abogado Miguel Antonio Bernal, coordinador ejecutivo de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), para hablar de cómo avanzan las jornadas de Alfabetización Constitucional.