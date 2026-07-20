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Cuarto Poder: 20 de julio de 2026

En Cuarto Poder conversamos con el gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo, quien explicó sobre el proceso iniciado por el Estado panameño para la adquisición del 100% de las acciones de Petroterminal Panamá S.A. (PTP).

También nos acompañó el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, con quien conversamos sobre la baja en la venta de viviendas nuevas y sobre los proyectos de la institución a su cargo para el programa Panamá pa’ ti.