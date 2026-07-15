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Cuarto Poder: 15 de julio de 2026

En Cuarto Poder conversamos con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, sobre los resultados de las elecciones presidenciales en su país y las tensiones entre el presidente saliente Gustavo Petro y el mandatario electo Abelardo De La Espriella.

Nos acompañó Gabriel Diez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), quien evaluó los esfuerzos para hacer realidad la promesa del Ejecutivo de generar 80 mil empleos en lo que resta del año.