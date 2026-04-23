Panamá Nacionales -  23 de abril de 2026 - 17:10

Policía Nacional frustra robo en joyería de Plaza 5 de Mayo y aprehende a dos sospechosos

La Policía Nacional informó que los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.

Por Ana Canto

Gracias a la alerta ciudadana, unidades motorizadas Linces de la Policía Nacional frustraron un robo en una joyería ubicada en la Plaza 5 de Mayo. La intervención, captada en tiempo real por las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Nacional (CON), permitió la aprehensión de dos sospechosos.

En las imágenes del monitoreo se observa el despliegue inmediato de las unidades, quienes neutralizaron la situación y reforzaron el perímetro de seguridad. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el debido proceso.

