PANAMÁ OESTE Nacionales -  23 de abril de 2026 - 15:29

Ataque de abejas en Arraiján deja dos personas afectadas y cinco perros muertos

Dos personas resultaron afectadas por un ataque de abejas en Arraiján. El incidente también dejó cinco perros fallecidos, según autoridades.

Dos personas sufren picaduras de abejas en Arraiján

Dos personas sufren picaduras de abejas en Arraiján

EFE/Martin Alipaz
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Dos personas resultaron afectadas tras sufrir múltiples picaduras de abejas en el sector de Burunga 2000, en el distrito de Arraiján, cerca de la Escuela Lucas Bárcenas.

El hecho generó la rápida movilización de unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias, quienes atendieron la emergencia en el lugar.

Contenido relacionado: Sector Pesquero y Gobierno acuerdan plan de exportación

Dos personas sufren picaduras de abejas en Arraiján

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047409423589785962?s=20&partner=&hide_thread=false

Según los reportes, uno de los afectados requirió traslado a un centro médico para recibir atención especializada, mientras que el otro fue atendido en el sitio.

El ataque también dejó como saldo la muerte de cinco perros en el área, producto de las múltiples picaduras.

Llamado a la precaución

Las autoridades recomiendan a la población mantener distancia ante la presencia de enjambres y reportar de inmediato este tipo de situaciones a los organismos de emergencia.

En esta nota:
Seguir leyendo

Migración entrega a mexicano con orden de extradición por tráfico de migrantes y narcotráfico

Policía Nacional frustra robo en joyería de Plaza 5 de Mayo y aprehende a dos sospechosos

Puente de las Américas cerrará este fin de semana por pruebas estructurales del MOP

Recomendadas

Más Noticias