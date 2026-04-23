Ataque de abejas en Arraiján deja dos personas afectadas y cinco perros muertos

Dos personas resultaron afectadas tras sufrir múltiples picaduras de abejas en el sector de Burunga 2000, en el distrito de Arraiján, cerca de la Escuela Lucas Bárcenas.

El hecho generó la rápida movilización de unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias, quienes atendieron la emergencia en el lugar.

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Dos personas sufren picaduras de abejas en Arraiján

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047409423589785962?s=20&partner=&hide_thread=false Dos personas sufrieron múltiples picaduras de abejas en Burunga 2000, cerca de la Escuela Lucas Bárcenas, en el distrito de Arraiján, Panamá Oeste.

Unidades de @BCBRP y personal del @SUME911 atendieron la emergencia y trasladaron a uno de los afectados a un centro médico.

El… pic.twitter.com/7JVqYrHP0q — Telemetro Reporta (@TReporta) April 23, 2026

Según los reportes, uno de los afectados requirió traslado a un centro médico para recibir atención especializada, mientras que el otro fue atendido en el sitio.

El ataque también dejó como saldo la muerte de cinco perros en el área, producto de las múltiples picaduras.

Llamado a la precaución

Las autoridades recomiendan a la población mantener distancia ante la presencia de enjambres y reportar de inmediato este tipo de situaciones a los organismos de emergencia.