Ataque de abejas en Arraiján deja dos personas afectadas y cinco perros muertos

Dos personas resultaron afectadas tras sufrir múltiples picaduras de abejas en el sector de Burunga 2000, en el distrito de Arraiján, cerca de la Escuela Lucas Bárcenas.
Contenido relacionado: Sector Pesquero y Gobierno acuerdan plan de exportación
Dos personas sufren picaduras de abejas en Arraiján
Según los reportes, uno de los afectados requirió traslado a un centro médico para recibir atención especializada, mientras que el otro fue atendido en el sitio.
El ataque también dejó como saldo la muerte de cinco perros en el área, producto de las múltiples picaduras.
Llamado a la precaución
Las autoridades recomiendan a la población mantener distancia ante la presencia de enjambres y reportar de inmediato este tipo de situaciones a los organismos de emergencia.