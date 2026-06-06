Mar de fondo afectará el Pacífico de Panamá hasta el 10 de junio

El @Sinaproc_Panama informó que se prevé el ingreso de mar de fondo y oleaje significativo en el litoral Pacífico, por lo que se ha emitido un aviso de prevención desde las 7:00 a.m. del domingo 7 de junio, hasta las 9:00 p.m. del miércoles 10 de junio de 2026.



Según el… pic.twitter.com/fOJmF0Tc67