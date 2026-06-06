Mar de fondo afectará el Pacífico de Panamá hasta el 10 de junio

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención ante el previsto ingreso de mar de fondo y oleajes significativos en el litoral Pacífico. La medida estará vigente desde las 7:00 a.m. de este domingo 7 de junio hasta las 9:00 p.m. del miércoles 10 de junio de 2026.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad y seguir las siguientes pautas:
- Evitar el ingreso al mar en zonas donde se registren fuertes oleajes o corrientes de retorno.
- Suspender o moderar actividades recreativas y deportivas en las playas y costas del Pacífico.
- Evaluar las condiciones antes de zarpar, en el caso de pescadores artesanales y operadores de embarcaciones pequeñas, manteniéndose atentos a los boletines oficiales.
- Alejarse de la línea de costa si se observan condiciones peligrosas y reportar cualquier emergencia a las autoridades competentes.