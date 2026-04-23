Sector Pesquero y Gobierno acuerdan plan de exportación

El presidente José Raúl Mulino acordó con empresarios del Sector Pesquero la creación de una mesa técnica de trabajo para fortalecer la actividad y potenciar su crecimiento en los mercados internacionales, mediante la revisión y actualización de regulaciones que impulsen su posicionamiento.

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La iniciativa busca revisar y mejorar las regulaciones del Sector, con el objetivo de equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad de los recursos marinos. En 2025, esta industria generó más de 265 millones de balboas en exportaciones.

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La mesa, integrada por autoridades y representantes del sector, deberá presentar en un plazo de 90 días una propuesta formal con protocolos, planes piloto y una hoja de ruta para modernizar la gestión pesquera mientras se vela por preservar el ecosistema.

Durante el encuentro participaron autoridades como el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, junto a representantes del sector económico y ambiental.

WhatsApp Image 2026-04-23 at 11.27.00 AM Gobierno y empresarios buscan modernizar la industria pesquera panameña. Presidencia

Gobierno y Sector Pesquero acuerdan plan

Entre las propuestas destaca el plan “Panamá Azul Verificable”, que incluye la creación de un sistema de medición y verificación pesquera, así como un fondo para modernizar la industria.

Con estas acciones, se espera generar más empleo, atraer inversiones y posicionar a Panamá como referente regional en pesca y acuicultura sostenible.