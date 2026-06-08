MOP realiza operativo de parcheo en la vía Panamericana y en Veracruz

Con el objetivo de garantizar vías más seguras para los usuarios, el Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) desarrolla un operativo de parcheo en la vía Panamericana, a la altura de Farfán, en los carriles con dirección hacia la ciudad capital.

Estos trabajos viales contemplan la colocación de más de 100 toneladas de asfalto caliente, así como el levantamiento del pavimento afectado por hundimientos y la remoción de material contaminado, lo que permitirá una rehabilitación más eficiente y duradera de la superficie de rodadura.

De igual forma, cuadrillas de la Dirección Regional del MOP de Panamá Oeste 2 ejecutan labores similares en la vía principal que conduce a la comunidad de Veracruz. Las acciones comprenden el corte del pavimento deteriorado, la aplicación de material selectivo y la posterior colocación de asfalto, garantizando una intervención integral en los tramos afectados.

Estas jornadas se realizan de manera coordinada entre tres direcciones regionales, como parte del plan institucional para mejorar la infraestructura vial y ofrecer mayor seguridad a los conductores que transitan diariamente por estas rutas de alta densidad vehicular.