MOP y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos firman acuerdo para fortalecer la red vial

MOP y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos firman acuerdo. MOP

Por Ana Canto El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) firmaron un Acuerdo de Compromiso con el objetivo principal de garantizar que la inversión pública se traduzca en infraestructura e insumos de alta calidad, mediante procesos de adquisición eficientes y transparentes.

El acuerdo tendrá una vigencia de 42 meses y contempla una inversión de B/. 70,674,226.00. Su impacto directo beneficiará a los usuarios de la red vial nacional al mejorar la seguridad en las carreteras, la conectividad y las condiciones de vida de la población.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

El ministro del MOP, José Luis Andrade, agradeció el respaldo del organismo internacional e instó a continuar trabajando de la mano para alcanzar metas conjuntas en beneficio del país. Por su parte, María Laura Klarreich, directora de UNOPS Panamá, resaltó la confianza brindada por la institución y reafirmó el compromiso de cumplir con los objetivos trazados bajo estrictos estándares de integridad.