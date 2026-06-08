Hallan sin vida a joven arrastrado por una cabeza de agua en Tierras Altas. SINAPROC

Por Ana Canto Equipos de rescate especializados localizaron este lunes el cuerpo de un joven de 26 años, quien se mantenía desaparecido tras haber sido arrastrado por una cabeza de agua en el sector del río Macho de Monte, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

A las 12:07 p.m., los rescatistas que participaban en las labores de rastreo visualizaron el cadáver en las cercanías del sector conocido como "Laguna La Cuchilla", según confirmó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse