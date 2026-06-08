Chiriquí Nacionales -  8 de junio de 2026 - 16:58

Hallan sin vida a joven arrastrado por una cabeza de agua en Tierras Altas

El hallazgo sin vida del joven fue el resultado de un operativo conjunto entre personal del SINAPROC y el Cuerpo de Bomberos.

Hallan sin vida a joven arrastrado por una cabeza de agua en Tierras Altas.

Hallan sin vida a joven arrastrado por una cabeza de agua en Tierras Altas.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

Equipos de rescate especializados localizaron este lunes el cuerpo de un joven de 26 años, quien se mantenía desaparecido tras haber sido arrastrado por una cabeza de agua en el sector del río Macho de Monte, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

A las 12:07 p.m., los rescatistas que participaban en las labores de rastreo visualizaron el cadáver en las cercanías del sector conocido como "Laguna La Cuchilla", según confirmó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

El hallazgo fue el resultado de un operativo conjunto entre personal del SINAPROC, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBP) y otras instituciones de seguridad. Las labores de búsqueda se desarrollaron durante cuatro días consecutivos y movilizaron a más de 100 unidades especializadas, quienes cubrieron un recorrido de aproximadamente ocho kilómetros río abajo desde el punto donde se reportó la desaparición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064094865495871813&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

MIDES recibe kits de Naciones Unidas para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad

MOP realiza operativo de parcheo en la vía Panamericana y en Veracruz

ATTT reanuda la atención al público en sus oficinas de Los Pueblos

Recomendadas

Más Noticias