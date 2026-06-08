Hallan sin vida a joven arrastrado por una cabeza de agua en Tierras Altas.

Equipos de rescate especializados localizaron este lunes el cuerpo de un joven de 26 años, quien se mantenía desaparecido tras haber sido arrastrado por una cabeza de agua en el sector del río Macho de Monte, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.
El hallazgo fue el resultado de un operativo conjunto entre personal del SINAPROC, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBP) y otras instituciones de seguridad. Las labores de búsqueda se desarrollaron durante cuatro días consecutivos y movilizaron a más de 100 unidades especializadas, quienes cubrieron un recorrido de aproximadamente ocho kilómetros río abajo desde el punto donde se reportó la desaparición.