Defensoría interviene tras denuncias de familiares de reclusos de La Joyita y La Joya

La Defensoría del Pueblo informó que aperturará dos quejas colectivas luego de sostener una reunión con familiares de personas privadas de libertad recluidas en los centros penitenciarios La Joyita y La Joya, así como de internos que fueron trasladados recientemente a la provincia de Chiriquí.

La entidad explicó que la medida busca dar seguimiento a las denuncias presentadas por los familiares y verificar el respeto de los derechos humanos de la población penitenciaria.

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Atienden inquietudes de familiares

Durante el encuentro, los familiares expusieron diversas preocupaciones relacionadas con la situación de los privados de libertad, especialmente tras los recientes operativos y traslados realizados por las autoridades penitenciarias.

La Defensoría indicó que evaluará cada una de las denuncias recibidas para determinar las acciones correspondientes dentro del marco de sus competencias.

Supervisarán el respeto de los derechos humanos

La institución señaló que dará seguimiento a los casos mediante la apertura de dos quejas colectivas, mecanismo que permitirá documentar las situaciones planteadas y realizar las verificaciones necesarias.

Asimismo, reiteró que supervisará el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, garantizando que las actuaciones de las autoridades se desarrollen conforme a la normativa nacional e internacional.

Seguimiento a traslados y condiciones de reclusión

Entre los temas abordados durante la reunión se encuentran las condiciones de reclusión, la comunicación de los internos con sus familiares y la situación de quienes fueron trasladados a centros penitenciarios ubicados en Chiriquí.

La Defensoría del Pueblo aseguró que continuará monitoreando estos casos y mantendrá comunicación con las instituciones responsables para conocer los avances y respuestas a las inquietudes planteadas por los familiares.