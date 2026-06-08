"No nos dejarán ingresar nada": familiares reaccionan tras operativos en La Joyita

Familiares de privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita manifestaron su preocupación y descontento tras los recientes operativos realizados en el penal, asegurando que durante las requisas fueron decomisados artículos que habían adquirido con esfuerzo para sus seres queridos.

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Entre los objetos retirados mencionaron colchones, sábanas, abanicos y otros artículos de uso cotidiano que, según indicaron, contribuían a mejorar las condiciones de los internos dentro del centro penitenciario.

Cuestionan decomiso de pertenencias

Los familiares señalaron que muchos de estos artículos fueron comprados con sacrificio económico y entregados a los privados de libertad a través de los mecanismos permitidos por las autoridades penitenciarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2063955972243046707?s=20&partner=&hide_thread=false Familiares de privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita recibieron la noticia de que no se les permitirá ingresar objetos. pic.twitter.com/weu5XngziO — Telemetro Reporta (@TReporta) June 8, 2026

Indicaron además que desconocen si los objetos serán devueltos o si existe algún procedimiento para reclamar las pertenencias retiradas durante los operativos.

No permitirán el ingreso de nuevos objetos

A la preocupación por los decomisos se suma la notificación recibida por familiares de que no se permitirá el ingreso de objetos al centro penitenciario.

La medida surge en medio de los operativos de seguridad que se desarrollan en La Joyita tras la reciente fuga masiva de reclusos y las requisas efectuadas por los estamentos de seguridad dentro de los pabellones.

Operativos buscan reforzar la seguridad

Las autoridades han intensificado las inspecciones en el penal como parte de las acciones destinadas a fortalecer el control interno y evitar nuevas vulneraciones a la seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2063949803466248621?s=20&partner=&hide_thread=false Familiares de privados de libertad lamentaron que durante la última requisa en el Centro Penitenciario La Joyita les hayan decomisado artículos que con muchos sacrificio les han proporcionado, tales como colchones, sábanas y abanicos. pic.twitter.com/YXREdiBsjA — Telemetro Reporta (@TReporta) June 8, 2026

Durante las requisas recientes fueron decomisadas armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, equipos de comunicación, antenas satelitales y dinero en efectivo, según reportes oficiales.

Familiares piden explicaciones

Los allegados de los privados de libertad solicitaron a las autoridades mayor información sobre las medidas adoptadas y el destino de los artículos retirados durante los operativos.

Asimismo, expresaron su preocupación por las condiciones en que permanecerán los internos tras la restricción del ingreso de determinados objetos de uso personal.