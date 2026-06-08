213 reos fugados en 18 años: la historia de las evasiones que han golpeado a La Joyita

213 reos se han fugado de La Joyita desde 2008

La reciente evasión masiva registrada en el Centro Penitenciario La Joyita volvió a poner bajo escrutinio la seguridad del sistema penitenciario panameño. Una revisión de casos documentados entre 2008 y 2026 revela que, al menos, 213 privados de libertad lograron escapar de este penal en distintos incidentes.

Aunque varias de estas fugas involucraron a pocos reclusos, la evasión de 195 privados de libertad registrada en junio de 2026 se convirtió en la más grande de la historia reciente del país.

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De Gilberto Ventura a la fuga masiva de 2026: los escapes que marcaron a La Joyita

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2008: fuga de siete reclusos

Uno de los casos más notorios de ese año ocurrió cuando siete reclusos escaparon de los pabellones 11 y 12 del centro penitenciario.

2014: cuatro reos peligrosos logran escapar

Las autoridades reportaron la evasión de cuatro privados de libertad considerados de alta peligrosidad. Tras la fuga se desplegaron operativos de búsqueda en áreas cercanas a Pacora.

2015: escapan cinco reos de máxima seguridad

Cinco privados de libertad se evadieron del pabellón 7 de máxima seguridad de La Joyita. El entonces ministro de Gobierno, Milton Henríquez, ordenó una investigación para determinar si existió complicidad de funcionarios encargados de la custodia y vigilancia del penal.

2018: la fuga de un ciudadano israelí

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El 14 de junio de 2018 se registró la evasión de un ciudadano israelí que permanecía detenido en La Joyita. Las investigaciones posteriores derivaron en procesos judiciales contra varios funcionarios penitenciarios y directivos del sistema carcelario por presuntas irregularidades relacionadas con el caso.

2020: el caso Gilberto Ventura Ceballos

En febrero de 2020 escapó el dominicano Gilberto Ventura Ceballos, condenado por secuestro y homicidio. La evasión generó una fuerte polémica nacional y reavivó las críticas sobre los controles de seguridad en los centros penitenciarios.

2026: la mayor fuga de la historia reciente

El 1 de junio de 2026 se produjo la evasión de 195 reclusos durante un motín y un proceso de reorganización de pabellones dentro del penal.

Tras varios días de operativos, las autoridades lograron recapturar a más de un centenar de los evadidos; sin embargo, decenas continuaban prófugos mientras avanzaban las labores de búsqueda.

¿Cuántos reos se han fugado de La Joyita?

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Tomando únicamente los casos documentados y verificables recopilados en esta investigación, el balance es el siguiente:

2008: 7 reos

2014: 4 reos

2015: 5 reos

2018: 1 reo

2020: 1 reo

2026: 195 reos

Total mínimo documentado: 213 reos fugados entre 2008 y 2026. La cifra podría ser mayor, ya que este recuento solo contempla los casos ampliamente documentados y confirmados públicamente por este medio y el Órgano Judicial.