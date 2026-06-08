ASEP abrirá licitación para incorporar un tercer operador de telefonía móvil

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) abrirá este martes el proceso para la licitación pública internacional que permitirá el ingreso a Panamá de un tercer operador de telefonía móvil celular.

“La próxima licitación representa mucho más que la incorporación de un nuevo competidor; constituye la oportunidad para acelerar la transformación digital, estimular la inversión extranjera, fortalecer la innovación tecnológica y ampliar las posibilidades de acceso de millones de usuarios a servicios móviles más avanzados”, explicó la entidad reguladora.

Según analistas del sector, las condiciones económicas previstas para la asignación se encuentran entre las más competitivas de la región, convirtiendo este proceso en una oportunidad atractiva para grupos internacionales con estrategias de expansión en América Latina. El mercado panameño cuenta actualmente con más de cinco millones de líneas móviles activas y una penetración superior al tamaño de su población. Del total de líneas registradas, cerca del 79% corresponde al segmento prepago, un sector dinámico y sensible a las ofertas comerciales.

La institución detalló que el atractivo de Panamá trasciende el tamaño de su mercado local. La licitación contempla la asignación inicial de 40 MHz de espectro radioeléctrico en bandas medias, un recurso considerado fundamental para el despliegue eficiente de redes de quinta generación (5G).

Con esto, el nuevo operador tendrá la posibilidad de desarrollar una arquitectura 5G Stand Alone (SA) desde su fase inicial, aprovechando una infraestructura nacional que ya registra una cobertura móvil cercana al 96% de la población y acceso a redes 4G para aproximadamente el 86% de los habitantes.

Finalmente, la Asep destacó que la posición geográfica del país fortalece el atractivo de la licitación mediante la presencia de múltiples cables submarinos internacionales, una creciente infraestructura de centros de datos y una red de fibra óptica de amplia cobertura que consolida a Panamá como hub digital regional. A esto se suma un entorno jurídico estable y una economía dolarizada que elimina los riesgos cambiarios para los inversionistas internacionales.