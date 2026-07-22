ASEP fija plazo para que distribuidoras eléctricas presenten plan para mejorar el servicio

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ( ASEP ) informó que ha recibido más de 5000 reclamos por el servicio de electricidad a nivel nacional durante el primer semestre de 2026, lo que derivó en la exigencia de un plan de acción a las empresas para corregir las deficiencias.

El director nacional de Electricidad, Jorge Billingslea, aseguró que este documento deberá ser presentado en agosto. Además, señaló que se han recibido 400 casos puntuales que incluyen solicitudes de cambio de medidores, poda, remoción de postes de luz y reparación de luminarias.

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El funcionario detalló que la ASEP interviene cuando estos problemas no han sido resueltos y persiste la insatisfacción de los clientes.

A pesar de esta situación, reconoció que se han registrado mejoras en la disminución de interrupciones o fluctuaciones por parte de las empresas de distribución eléctrica.

Asimismo, indicó que estas compañías deben incentivar a sus usuarios a comprender su factura del servicio, con el objetivo de fomentar el conocimiento y mejores hábitos de consumo en la población.

Las empresas que incumplan la entrega de este plan de acción podrían enfrentar sanciones por parte del ente regulador.