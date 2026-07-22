EN VIVO | Resultados del Sorteo miercolito de la Lotería Nacional este 22 de julio del 2026

¿A qué hora inicia el sorteo del 22 de julio de la Lotería Nacional de Panamá?
Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 22 de julio del 2026.
Panamá
Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo miercolito correspondiente al 22 de julio del 2026.
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