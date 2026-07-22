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EN VIVO | Resultados del Sorteo miercolito de la Lotería Nacional este 22 de julio del 2026

Resultados del sorteo miercolito de la Lotería Nacional.

Resultados del sorteo miercolito de la Lotería Nacional.

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Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo miercolito correspondiente al 22 de julio del 2026.

Por María Hernández

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo miercolito correspondiente al 22 de julio del 2026.

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¿A qué hora inicia el sorteo del 22 de julio de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 22 de julio del 2026.

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